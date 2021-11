Rewolucja w egzaminowaniu maszynistów kolejowych

Od 1 stycznia 2023 r. egzaminy na licencję maszynisty i pierwsze świadectwo maszynisty staną się państwowe. Przeprowadzi je Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w powstającym w Warszawie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Nie tylko egzaminy

Projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów obejmuje jednak znacznie szersze działania. W jego ramach powstanie również krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Rejestr będzie gromadził w jednym miejscu wszelkie dostępne informacje o osobach uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych, posiadanych przez nich uprawnieniach i kwalifikacjach, a także o przebiegu ścieżki zawodowej. Rejestr umożliwi stałe monitorowanie zatrudnienia maszynistów i ich uprawnień oraz pozwoli na skuteczną wymianę informacji pomiędzy pracodawcami w ramach zarządzania ryzykiem.W opinii Ministerstwa Infrastruktury, zrealizowany i skutecznie wdrożony proces przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego poprzez minimalizację liczby zdarzeń kolejowych w ramach systemu kolejowego, w których zasadniczą rolę odgrywa czynnik ludzki.Wartość projektu to ponad 46 mln złotych, z czego blisko 40 mln pochodzi z dofinansowania UE.- Dzięki wsparciu z budżetu Unii Europejskiej maszyniści odpowiedzialni codziennie za tysiące podróżujących obywateli, otrzymają możliwość zdobycia najwyższych kompetencji, pozwalających im wykonywać ich pracę zgodnie z najwyższymi standardami - skomentował Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.