Rohlig Suus Logistics ma nowy magazyn w stolicy województwa

Rohlig Suus Logistics otworzył nowy magazyn w Szczecinie. Dzięki temu polska firma dysponuje w regionie już 13 tys. mkw. powierzchni operacyjnej. Suus stawia na automatyzację, m.in. prowadząc procesy oparte o nowoczesne regały windowe.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Nowy magazyn, zlokalizowany przy ul. Lubczyńskiej 22A, dwukrotnie zwiększa dotychczasową powierzchnię magazynową oraz zdolność operacyjną operatora w regionie. Zatrudnienie w szczecińskim oddziale wzrasta o 40 osób.

Skandynawia zwraca dużo uwagi na sprawę ekologii

- To nasz drugi obiekt w Szczecinie, co pokazuje wzrost potencjału ekonomicznego regionu w ostatnich latach. Zachodniopomorskie to naturalny hub logistyczny dla wymiany handlowej z krajami skandynawskimi, a korytarz ten jest bardzo istotny w naszej strategii rozwoju transportu drogowego i intermodalnego. Intensywnie rozbudowujemy połączenia drobnicowe i całopojazdowe na tym kierunku. Dla klientów z tego kierunku bardzo duże znaczenie mają kwestie zrównoważonego rozwoju, stąd w nowej lokalizacji szczególną uwagę przyłożyliśmy do rozwiązań ekologicznych - mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics.

Magazyn w Szczecinie jest w trakcie procesu uzyskiwania certyfikatu BREEAM. W oddziale zastosowano m.in. oświetlenie LED z inteligentnym systemem sterowania (DALI). Z kolei nowa przestrzeń biurowa została zaprojektowana w myśl kultury organizacyjnej "office of the future", tak aby pracowniczki i pracownicy z przyjemnością spędzali w niej czas. Znajdują się tam m.in. strefy do pracy wspólnej, jak i indywidualnej, a także specjalna strefa odpoczynku dla kierowców.

Od tego roku polski operator logistyczny rozszerza zakres usług

Rohlig Suus Logistics jest obecny w województwie zachodniopomorskim od 2009 r. Świadczy m.in. kompleksowe usługi z zakresu obsługi magazynowej, celnej czy spedycji.

Od 2023 roku polski operator logistyczny rozszerza swój zakres usług dzięki akwizycji firmy Expert, zajmującej się dostawami paletowymi na ostatniej mili, a także świadczącej usługi dodatkowe, takie jak wniesienie i montaż mebli czy instalacja sprzętu AGD i RTV. Jeden z oddziałów Experta działa właśnie w Szczecinie.

Nowy magazyn przy Lubczyńskiej będzie się również specjalizował w usługach dodanych - kompletacji, etykietowaniu, banderolowaniu czy tworzeniu zestawów produktowych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl