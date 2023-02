Rohlig Suus Logistics ma nowy magazyn we wschodniej Polsce

Polski operator logistyczny Rohlig Suus Logistics otwiera nowy magazyn w Choroszczy (powiat białostocki) i o jedną trzecią zwiększa swój potencjał w zakresie logistyki magazynowej na Podlasiu.

Pierwszy oddział firmy działa Białymstoku od 2010 roku, oferując usługi magazynowe, spedycyjne oraz agencji celnej. Dzięki uruchomieniu nowego magazynu w Choroszczy, zdolność operacyjna w zakresie logistyki kontraktowej Rohlig Suus Logistics w aglomeracji białostockiej zwiększyła się dwukrotnie. Nowy obiekt zajmuje powierzchnię 2,8 tys. m kw., co oznacza że całkowita powierzchnia magazynowa Suus w regionie wynosi już 7,3 tys. m kw.

- Dzięki znakomitemu położeniu, coraz lepszej infrastrukturze i inicjatywom takim jak Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Via Carpatia, Podlasie rozwija się coraz szybciej. Dla wielu firm z całej Polski Białystok to ważne ogniwo ich łańcucha dostaw czy dystrybucji w ramach wymiany handlowej z krajami nadbałtyckimi. To oznacza stale rosnące zapotrzebowanie regionu na profesjonalne usługi logistyczne. Popyt na usługi magazynowe jest wciąż większy niż dostępność powierzchni na rynku - mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics.

W oddziale w Choroszczy, podobnie jak w magazynie w Białymstoku, Rohlig Suus Logistics oferuje przede wszystkim magazynowanie, przeładunek, obsługę e-commerce ale też usługi dodane (wszelkiego rodzaju czynności związane z przepakowywaniem, kompletowaniem, tworzeniem zestawów, etykietowaniem itd.). W II kwartale zacznie tu działać agencja celna.

Początek roku przyniósł rozwój Rohlig Suus Logistics dzięki nabyciu 100 proc. udziałów w firmie Expert, specjalizującej się w profesjonalnych dostawach ze sklepów stacjonarnych i internetowych do odbiorców końcowych - również w usługach instalacyjnych: od montażu mebli po instalacje gazowo-elektryczne czy montaż sprzętu RTV i AGD zgodnie z wytycznymi klientów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl