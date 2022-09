Rohlig Suus Logistics otworzy pierwszy magazyn w Czechach

Rohlig Suus Logistics, firma należąca do polskiego kapitału, otwiera w czwartym kwartale 2022 r. pierwszy magazyn w Czechach. Na swoją nową lokalizację wybrała południowo-wschodnią część kraju. Brno to piąty oddział Rohlig Suus Logistic.

Jednym z wiodących biznesów zagranicznych Grupy Rohlig Suus Logistics jest czeska spółka, która zanotowała w zeszłym roku wzrost sprzedaży o 56 proc. Jej zakres usług to transport drogowy, lotniczy, morski, kolejowy i 4PL. Nowa inwestycja pozwoli rozszerzyć portfolio o kompleksowe usługi logistyki kontraktowej, w tym na przykład w przypadku klientów e-commerce - fulfillment, Value Added Services, przeładunek przesyłek drobnicowych oraz dystrybucję przesyłek do Czech i krajów sąsiedzkich.

- Pozycja Czech, jako istotnego ośrodka logistycznego stale rośnie. Czechy są również drugim kluczowym partnerem Polski pod względem eksportu i osiąganych obrotów towarowych. Oddział w Brnie zwiększy nasze możliwości operacyjne i pozwoli rozszerzyć zakres usług, co wpłynie w przyszłości na istotny rozwój naszej sieci transportu drobnicowego międzynarodowego i krajowego oraz logistyki kontraktowej w tym regionie - powiedział Jiri Chladek, dyrektor zarządzający Rohlig Suus Logistics na Czechy i Słowację.

Firma obecna jest na rynku czeskim od 2018 roku. Nowy oddział będzie zlokalizowany w GLP Park Brno Holubice. Powierzchnia magazynu Rohlig Suus Logistics wyniesie ponad 8000 m2.

Każdy z nowych obiektów magazynowych Rohlig Suus Logistics spełnia najwyższe normy ochrony środowiska i posiada certyfikat BREEAM. Na dachach magazynu w Brnie zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, a specjalny system zbierania wody deszczowej pozwoli na ponowne jej wykorzystanie m.in. przy dbaniu o otaczającą obiekt zieleń. Na terenie obiektu dostępne będą ładowarki do samochodów elektrycznych.

Dodatkowo, firma wprowadzi wózki widłowe z akumulatorami litowo-jonowymi, a nie kwasowymi, co w istotny sposób zwiększa bezpieczeństwo dla pracowników i środowiska.

Obiekt w Brnie stworzy nowe miejsca pracy dla ok. 30 pracowników.

