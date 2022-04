Rola morskiego transportu będzie rosła. To szansa dla polskich portów

Około 75 proc. towarów w światowym handlu transportuje się drogą morską, a liczba ta będzie się zwiększać - powiedział Artur Rudnicki z EBI podczas debaty "Porty morskie nad Bałtykiem", organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Artur Rudnicki jest jednym z prelegentów tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wskazał on, że rola transportu morskiego w międzynarodowej wymianie handlowej - mimo znaczącego udziału - wciąż będzie rosła, ale kluczem będzie bezpieczeństwo przewozu, nawet kosztem dłuższej trasy.

- Obecnie około 75 proc. towarów na świecie transportowane jest drogą morską. To się niewątpliwie zwiększy. A patrząc na to, co i którędy eksportowały do tej pory Ukraina i Rosja, widzimy realne szanse na rozwój portów regionalnych, zwłaszcza portu w Gdańsku, ale także w Konstancy (Rumunia - przyp. red.) - powiedział Rudnicki.

Dodał, że aby prognoza ta się zmaterializowała, konieczna jest rozbudowa infrastruktury kolejowej i drogowej, będących kompatybilnymi częściami systemu transportu towarów.

- Te wszystkie elementy oraz czynniki geopolityczne, przed wszystkim kwestia bezpieczeństwa będą determinować wybór kanałów portowych. PRawdopodobne jest to, że wielu przewoźników zdecyduje się na transport dłuższym, ale bezpieczniejszym szlakiem - stwierdził Rudnicki.

