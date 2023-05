Rosja atakuje naszych przewoźników, ale Polska ma już odpowiedź

Robi się coraz bardziej gorąco w relacjach Polski z Rosją w branży transportu drogowego. Duma Państwowa chce zakazu poruszania się polskich ciężarówek po Rosji, a polska strona zapowiada częstsze kontrole w firmach transportowych z kapitałem wschodnim zarejestrowanych w Polsce.

Nasza aktywność transportowa na Wschodzie zmalała z powodu wprowadzenia sankcji na wiele artykułów transportowanych do i z Rosji, a także napiętych relacji z Białorusią. Dziś zajmuje się tym mniej niż tysiąc firm na ponad 100 tysięcy zarejestrowanych.

Choć dla niektórych polskich firm nowy zakaz stanowi duży problem, to branża uskarża się jednak przede wszystkim na obchodzenie przez Białorusinów i Rosjan unijnych przepisów i nieuczciwą konkurencję.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało częstsze kontrole w firmach transportowych ze wschodnim kapitałem. Wytypowano ich 60: w Warszawie, Olsztynie, Nowej Soli, Kielcach Toruniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Białymstoku oraz Poznaniu.

Jak podała agencja TASS, Duma Państwowa przyjęła we wtorek apel do rządu Federacji Rosyjskiej, w którym wzywa „w odpowiedzi na antyrosyjską politykę polskich władz" do wprowadzenia zakazu tranzytu polskich ciężarówek przez terytorium Rosji oraz tankowania samochodów polskich przewoźników po rosyjskich detalicznych cenach paliw.

Jeśli zakaz zostanie wprowadzony, będzie to też retorsja na wprowadzony wiosną 2022 roku przez Unię Europejską zakaz wykonywania przewozów przez firmy rosyjskie i białoruskie na jej terenie.

Dane przewodniczącego Dumy Państwowej mocno przesadzone

Uchwała została przyjęta przez posłów jednogłośnie, a przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin na swoim kanale w Telegramie napisał, że w wyniku tej decyzji "Polacy stracą około 8,5 mld euro dochodów uzyskiwanych kosztem Rosji".

"Władze Polski muszą odpowiedzieć za rozbiórkę pomników naszych żołnierzy i oficerów, za rusofobiczną politykę, zaczynając od wyjaśnienia swoich działań ponad 20 tysiącom kierowców, którzy stracą pracę, oraz około dwóch tysiącom firm, które zbankrutują” - podkreślił Wołodin.

Liczby, które przedstawił przewodniczący Dumy, są mocno przesadzone. Odnoszą się do okresu sprzed agresji Rosji na Ukrainę. Dziś Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych szacuje, że na Wschodzie operuje mniej niż tysiąc polskich firm transportu drogowego, obsługujących połączenia do Rosji oraz z Azji Centralnej i Dalekiego Wschodu do Europy (na 125 tys. wszystkich firm wg raportu Transport drogowy w Polsce 2021+).

Nasza aktywność na Wschodzie spadła z powodu wprowadzenia sankcji na wiele artykułów transportowanych do i z Rosji oraz z powodu napiętych relacji z Białorusią. W formie retorsji za działania UE wiosną 2022 r. zakazała ona wjazdu dla unijnych ciężarówek

Gdy wyjazd okazał się znowu możliwy, na polskie samochody spadły szykany w postaci kar za rzekome nieprawidłowości po 100 tys. euro i więcej. Zimą tego roku napięcie wzrosło po wyroku białoruskiego sądu dla polskiego działacza Andrzeja Poczobuta. Od razu znalazło to odbicie w ruchu na granicy. Polska zamknęła przejście w Bobrownikach, a Białoruś zakazała polskim samochodom wjazdu od strony Litwy i Łotwy.

Przejawem słabnięcia aktywności naszych firm na Wschodzie jest spadek liczby zezwoleń na przewozy drogowe do Rosji. W 2018 roku było ich 230 tys. W tym roku spodziewano się tylko 55 tys.

Nie możemy akceptować prób obchodzenia unijnych sankcji

Dla polskich przewoźników o wiele większym problemem jest białoruska i rosyjska konkurencja w Polsce i na rynkach zachodnich. Dali oni wyraz swojemu oburzeniu, blokując przejście w Koroszczynie na granicy z Białorusią.

Jak to możliwe, skoro działa zakaz wjazdu do Unii rosyjskich i białoruskich ciężarówek? Okazuje się, że jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać w Polsce firmy transportowe z kapitałem wschodnim, które odebrały zlecenia polskim przewoźnikom. Pomaga w tym luka w unijnych przepisach, które zakazują wjazdu do Unii rosyjskim i białoruskim ciągnikom, ale nie naczepom. W efekcie są one podholowywane do granicy, a stamtąd zabierane przez zarejestrowane w Polsce samochody.

- Mając na uwadze szerokie poparcie społeczne, w szczególności w Rosji, dla niszczenia suwerennego państwa ukraińskiego, a także dla przestępstw wojennych dokonywanych przez rosyjską armię na ludności cywilnej, nie możemy akceptować prób obchodzenia unijnych sankcji, niezależnie od skali tego zjawiska i jego wpływu na rynek - napisali niedawno we wspólnym oświadczeniu szefowie trzech innych organizacji branżowych: Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska oraz Polskiej Unii Transportu.

Zarzucili także administracji publicznej słabość.

- Dziwi nas fakt, że polski rząd w związku z agresją Rosji na Ukrainę nie zweryfikował korzystnych dla przewoźników rosyjskich i białoruskich polskich rozwiązań prawnych, gwarantujących im zwolnienie paliwa wwożonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zbiornikach pojazdów w ilości do 600 litrów z akcyzy, cła i innych opłat. Postulujemy możliwie szybkie przywrócenie obowiązujących przed wielu laty przepisów ograniczających ilość takiego paliwa do 200 litrów - czytamy w dokumencie.

Kilkadziesiąt firm zarejestrowanych pod jednym adresem. Będą kontrole

Tymczasem polskie Ministerstwo Infrastruktury w dniu, w którym rosyjska Duma przyjmowała antypolski apel, zapowiedziało częstsze kontrole w firmach transportowych ze wschodnim kapitałem.

- Rozpoczynamy drugą turę kontroli wytypowanych podmiotów, co do których były wątpliwości, czy faktycznie przestrzegają przepisów prawa. Kolejne podmioty ze wschodnim kapitałem są od dzisiaj kontrolowane - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wytypowano ok. 60 przedsiębiorstw w Warszawie, Olsztynie, Nowej Soli, Kielcach Toruniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Białymstoku oraz Poznaniu. Kontrole prowadzi Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy, nadzór budowlany oraz ZUS. W prowadzonych działaniach Inspekcję Transportu Drogowego wspiera też CBA.

- Zdarza się, że pod jednym adresem zarejestrowanych jest kilkanaście lub kilkadziesiąt firm. Na przykład w Warszawie w jednej lokalizacji zarejestrowanych jest aż 90 firm transportowych. Chcemy dokładnie zweryfikować, czy te firmy działają legalnie, czy nie dochodzi do nadużyć. W te kontrole, jeśli chodzi o Inspekcję Transportu Drogowego, zaangażowani są inspektorzy z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego oraz pracownicy i inspektorzy z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jeśli chodzi o działania Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego, to jest to bardzo szeroka kontrola, która dotyczy m.in. przestrzegania norm czasu pracy kierowców. Sprawdzamy, czy kierowcy mają odpowiednie kwalifikacje, badania lekarskie, psychologiczne, sprawdzamy, jakim taborem dysponują podmioty. Jeśli chodzi o zaangażowanie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, weryfikujemy, czy nadal są spełnione wymagania, które firmy musiały wypełnić przy otrzymywaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika - stwierdził szef ITD Alvin Gajadhur.

Główny Inspektor Transportu Drogowego przedstawił też wstępne wyniki kontroli przedsiębiorstw przeprowadzonych w połowie marca. Wówczas ITD, wraz z innymi służbami i instytucjami, skontrolowała ponad 60 przedsiębiorców z Białegostoku, Poznania, Częstochowy, Białej Podlaskiej i Wrocławia. Niemal we wszystkich skontrolowanych przez ITD przedsiębiorstwach stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Kary są w granicach 15-30 tys. zł ze względu na ograniczenie ustawowe uzależnione od liczby kierowców zatrudnionych przez firmy. Jeśli nie byłoby ograniczenia ustawowego, kary sięgnęłyby od kilkuset tysięcy złotych do nawet kilku milionów złotych. Skala naruszeń jest spora. Dotyczą one głównie nieprzestrzegania norm czasu pracy przez kierowców, czyli m.in. skrócenia odpoczynków, przekraczania czasu jazdy, ale również nierejestrowania aktywności kierowców na wykresówkach oraz kartach kierowcy. Zdarza się, że kierowcy nie posiadają kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowego, badań lekarskich, są również nieprawidłowości w zakresie wydanych świadectw kierowców. Jeśli chodzi o kontrole Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, praktycznie we wszystkich przypadkach z wyjątkiem jednego również stwierdzono nieprawidłowości.

- Chcemy chronić rodzimą branżę transportową przed przejawem nieuczciwej konkurencji przewoźników z zagranicy. W firmach, które były skontrolowane, jest sporo nieprawidłowości i nadużyć, chcemy eliminować takie przypadki - podkreślił Alvin Gajadhur.

Mają w tym pomóc także przepisy o delegowaniu kierowców do pracy na terenie Polski przedłożone przez ministra infrastruktury. Odpowiedni projekt ustawy Rada Ministrów przyjęła we wtorek (23 maja).

