Rosja: Cztery osoby zginęły w wypadku śmigłowca Mi-8

Czterech członków załogi zginęło w wypadku śmigłowca Mi-8 w Czukockim Okręgu Autonomicznym w Rosji - podały we wtorek rosyjskie agencje informacyjne, cytując źródła we władzach lokalnych. Do wypadku doszło koło lotniska w Anadyrze, głównym mieście regionu.

Maszyna, należąca do jednego z resortów siłowych Federacji Rosyjskiej, w trakcie prób po serwisie technicznym przeprowadziła tzw. twarde lądowanie i zapaliła się. "Do incydentu doszło z powodu wykrytej niesprawności technicznej na wysokości 30 metrów" - powiedziało jedno ze źródeł.

Ogień już ugaszono. Do wypadku doszło w zamkniętej, wojskowej części lotniska w Anadyrze i ogólna infrastruktura lotniska nie została uszkodzona.

Na miejscu wypadku pracę rozpoczęła komisja ministerstwa obrony Rosji wraz z pracownikami lotniska.