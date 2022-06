Rosja ma nowy problem z transportem ropy drogą morską

Dziennik "Financial Times" dowiedział się o wspólnej decyzji Wielkiej Brytanii i krajów Unii Europejskiej o zakazie ubezpieczenia statków przewożących ropę z Federacji Rosyjskiej. W praktyce może to zablokować transport rosyjskiego surowca drogą morską.

Tankowce z rosyjską ropą nie będą mogły być ubezpieczane na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Ma to ograniczyć handel rosyjskim surowcem.

Ograniczenia będą wdrażane sukcesywnie.

- Według brytyjskich i europejskich urzędników Wielka Brytania i Unia Europejska zgodziły się na skoordynowany zakaz ubezpieczania statków przewożących rosyjską ropę - pisze dziennik "Financial Times".

Tym samym, według źródeł gazety, ten ruch zamknie Lloyd's of London, największy rynek ubezpieczeniowy dla Moskwy i „ostro ograniczy możliwość eksportu ropy”, a także może „zmusić do szukania możliwości ubezpieczeniowych na mniejszych, słabiej rozwiniętych rynkach”.

Czytaj też: Rosja straci miliardy dolarów przez unijne embargo na ropę

Rozmówcy gazety zauważyli, że Grecja i Cypr zgodziły się na propozycję wprowadzenia takiego zakazu po tym, jak Wielka Brytania zobowiązała się pójść w ich ślady.

Ponadto, według gazety, wysokie rangą osobistości na rynku Lloyd's zwróciły uwagę brytyjskich i europejskich urzędników na trudności związane z ustaleniem pochodzenia ładunku ropy na statkach. Jednak przy obecnych możliwościach monitorowania ruchu statków i zaangażowaniu do tego wojskowej techniki nie powinno to sprawiać aż takiego problemu.

Zakaz ubezpieczenia tankowców z rosyjską ropą może bardzo poważnie utrudnić jej eksport drogą morską. Następstwem tego będzie bowiem brak tankowców do wożenia rosyjskiego surowca. Trudno sobie także wyobrazić sytuacje, aby nieubezpieczone jednostki mogły zawijać do portów. Rosjanie będą mogli próbować ratować się, korzystając z mniejszych ubezpieczycieli. Jednak nie wiadomo, czy tak ubezpieczone statki będą mogły zawijać do portów.

We wtorek wieczorem kraje UE uzgodniły szósty pakiet antyrosyjskich sankcji, który obejmuje nałożenie embarga na import ropy i produktów naftowych dostarczanych z Federacji Rosyjskiej drogą morską. Oczekuje się, że zostanie oficjalnie zatwierdzony w nadchodzących dniach.

Kraje europejskie aktywnie zaangażowane w transport morski - Grecja, Cypr i Malta - podczas dyskusji na ten temat wyraziły zaniepokojenie wprowadzeniem zakazu ubezpieczenia tankowców z rosyjską ropą. Aby rozwiać te obawy, zdecydowano, że zakaz będzie wprowadzany stopniowo w ciągu sześciu miesięcy, a nie jednego miesiąca, jak pierwotnie planowano.

