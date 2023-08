Rosja napędziła wielkie zakupy tankowców

Od początku 2023 roku 10 największych nabywców tankowców wydało 3,7 miliarda dolarów na zakup 90 używanych statków. To dwa razy więcej niż transakcje na rynku masowców w tym samym czasie – wynika z analizy firmy VesselsValue zajmującej się śledzeniem i ustalaniem cen statków.

Do tej pory najwięksi nabywcy używanych masowców zapłacili łącznie 1,6 miliarda dolarów za 51 statków.

Na szczycie listy znalazł się mający siedzibę w Monako Scorpio Tankers. Kupił on 17 statków za łączną kwotę 829 mln dolarów, w tym 13 tankowców o nośności do 55 tys. DWT i 4 o nośności do 160 tys. DWT (ciężar ładunku i zapasów przy zanurzeniu do letniej linii ładunkowej w wodzie morskiej, wyrażony w tonach).

Na drugim miejscu znajduje się indyjski Gatik Ship Management, który zapłacił 641 mln dolarów za 19 tankowców, zwiększając łączną liczbę statków zakupionych od momentu powstania firmy w grudniu 2021 r. do 63. Średni wiek nabywanych statków to 15 lat.

Następna w kolejce jest kanadyjska firma Teekay Tankers, która zakupiła jeden tankowiec klasy Suezmax, cztery Aframax i 4 o nośności do 160 tys. DWT za łączną kwotę 393,9 mln dolarów. Średni wiek zakupionych statków to 12 lat.

Dla porównania wśród kupujących masowce liderem jest norweski Golden Ocean, który wydał 291 mln dolarów na 6 statków Newcastlemax Capesize o nośności 208 tys. DWT i średnim wieku wynoszącym cztery lata.

Jak zauważa VesselsValue tankowce są obecnie znacznie droższe niż porównywalne statki do przewozu towarów masowych. Skąd różnica, skoro budowa obu typów statków pochłania podobne zasoby?

Analitycy nie mają wątpliwości, że to efekt wojny Rosji z Ukrainą. Moskwa nie może sprzedać ropy do Europy i zwiększyła eksport surowca drogą morską. W efekcie tego zapotrzebowanie na tankowce rośnie, a ceny są wyższe niż faktyczna wartość jednostek. Co ciekawe coraz większym zainteresowaniem cieszą się mniejsze statki. Wynika to z ogromnego obłożenia największych rosyjskich terminali, łatwiej dostępne są stanowiska załadowcze dla mniejszych jednostek w mniejszych rosyjskich portach.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl