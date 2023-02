Rosja omija Europę. Eksportuje coraz więcej portami

Przeładunki rosyjskich portów wzrosły w styczniu o 7,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Moskwa próbuje sobie radzić z sankcjami, przekierowując wysyłkę towarów na trasy morskie.

Po ataku na Ukrainę wiele sektorów rosyjskiej gospodarki zostało obłożonych sankcjami. W licznych przypadkach uniemożliwia to ich wwóz do Europy. Moskwa próbuje więc wysyłać je do innych odbiorców, na czym korzystają porty.

W styczniu rosyjskie porty przeładowały 74,9 mln ton towarów - podał rosyjski Urząd Morski. W tym wolumen przeładunków ładunków suchych wzrósł o 10,6 proc. do 34,3 mln ton, ładunków płynnych - o 5 proc. do 40,6 mln ton. Głównymi towarami stającymi za wzrost przeładunków były węgiel, rudy metali oraz ropa naftowa.

Poza portami w Arktyce, porty we wszystkich innych basenach odnotowały wzrost przeładunków - po raz pierwszy od wielu także te zlokalizowane nad Morzem Kaspijskim. Przeładunki wzrosły tam o 1,6 proc. do 0,4 mln ton. Przynajmniej w części za wzrost przeładunków odpowiadają towary woskowego przeznaczenia.

Po ataku na Ukrainę, jednym z nielicznych krajów wspierających agresora jest Iran. Zdaniem specjalistów dalszy wzrost przeładunków - zwłaszcza w portach na Dalekim Wschodzie - może się okazać niemożliwy. Rosjanie chcą wysyłać ładunki drogą morską, ale na przeszkodzie mogą stanąć niewydolne linie kolejowe. Już obecnie są one niewystarczające, aby pokryć rosnące zapotrzebowanie na przewozy.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii". Rozmawiamy o tym czemu zabraknie miejsca na europejskim niebie

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl