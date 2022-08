Rosja prawdopodobnie znalazła port pozwalający jej obejść sankcje naftowe

Wygląda na to, że Rosja znalazła port pozwalający jej dostarczać ropę naftową z obejściem zachodnich sankcji, jest to niewielki egipski terminal naftowy El-Hamra – informuje agencja Bloomberg.

Według informacji Bloomberga 24 lipca rano do terminalu dostarczono ładunek około 700 tys. baryłek rosyjskiej ropy i już po kilku godzinach inny statek, Chris, zabrał część lub nawet całą tę dostawę z portu.

Terminal El-Hamra ma sześć zbiorników, które mogą pomieścić 1,5 mln baryłek ropy naftowej. Umożliwia on też mieszanie rosyjskiego surowca z egipskim.

Kiedy statek Chris wypływał z terminalu El-Hamra 28 lipca, jego baki były niemal pełne. Teraz jest on zacumowany przy terminalu naftowym Ras-Szokeir na egipskim wybrzeżu Morza Czerwonego, gdzie także można mieszkać ropę rosyjską z egipską.

W czerwcu Rada UE zatwierdziła kolejny pakiet sankcji przeciw Rosji, przewidujący zakaz kupna, importu i przewożenia rosyjskiej ropy naftowej oraz niektórych produktów naftowych do UE.

Embargo na ropę naftową dotyczy surowca sprowadzanego drogą morską. Uzgodnione podczas unijnego szczytu w Brukseli porozumienie „27” zakłada, że do końca roku UE zrezygnuje z importu około 90 proc. rosyjskiej ropy. Pozostałe 10 proc. to dostawy południowym odcinkiem ropociągu „Przyjaźń”, których utrzymanie wywalczyły przede wszystkim Węgry. Ma to być jednak rozwiązanie tymczasowe.

Według ukraińskiej agencji UNIAN, powołującej się na wyliczenia agencji Bloomberga, na skutek unijnego embarga Rosja straci około 10 mld dolarów rocznie.

"Unijne embargo na ropę z Rosji zmusi Moskwę do oferowania surowca innym państwom po niższej cenie, a to zmniejszy jej zyski ze sprzedaży surowca. Jesteśmy najważniejszym klientem Rosji" - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. - "Celem (embarga - red.) jest sprawienie, by Rosja miała mniej środków finansowych na swoją machinę wojenną" - dodał.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl