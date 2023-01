Rosja ucieka od Europy i przekierowuje handel

W 2022 r. węgiel, surowce przemysłowe i ruda żelaza odpowiadały w największym stopniu za wzrost przewozów Kolei Rosyjskich na Syberii. Ruch rósł tylko w kierunku wschodnim. Przewóz towarów do Europy wyraźnie malał.

Po napaści Rosji na Ukrainę na Moskwę zostało nałożonych szereg sankcji. Część z nich dotyka możliwości handlowania niektórymi surowcami i towarami w Europie. Reakcją Rosjan na te ograniczenia było przerzucenie się na rynek azjatycki, widać to m.in. w przewozach.

I tak przewóz ładunków węgla z Syberii Wschodniej dalej na wschód wzrósł w minionym roku o 16,4 proc. w porównaniu do 2021 r. – do 27,2 mln ton. Transport innych surowców zwiększył się aż o 18,7 proc., do 2 mln ton, a żelaza i manganu oraz innych rud – o 9,1 proc., do 4,9 mln ton.

Dodatnią dynamikę wykazały również przewozy nawozów chemicznych i mineralnych (2,7 proc., do 225 tys. ton) oraz metali żelaznych (wzrost 1,3-krotny, do 76,1 tys. ton).

Ogółem, według informacji operacyjnych, kolej z Syberii Wschodniej przewiozła 57,1 mln ton ładunków, czyli o 2,2 proc. więcej niż w roku poprzednim. W grudniu 2022 roku ładunki wzrosły o 1,6 proc. w stosunku do grudnia 2021 roku do 4,5 mln ton.

Co ciekawe, w całym kraju obciążenie sieci Kolei Rosyjskich w 2022 roku spadło o 3,8 proc. w porównaniu z 2021 rokiem.

Tak duży przyrost przewozów na tle generalnego spadku wynika zdaniem ekspertów ze zwrotu Rosji w kierunku zwiększenia handlu z Azją, a zwłaszcza Chinami. Specjaliści podkreślają, że dopiero 2023 rok pokaże, jak duży był to zwrot.

