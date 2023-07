Rosja uderza w polskich przewoźników drogowych. Kto na tym straci?

Rosja zakazała od 1 lipca polskim przewoźnikom drogowym tranzytu przez jej terytorium. To poważna sprawa, ale już wcześniej aktywność polskich firm w Rosji została mocno ograniczona na skutek wzrostu napięcia w relacjach polsko-rosyjskich po wybuchu wojny w Ukrainie.

Wygląda na to, że to ostatnie zaawansowane narzędzie, którego Rosja mogła użyć przeciwko Polsce na polu transportu drogowego. Relacje transportowe Polska-Rosja, jeśli będą, to na minimalnym poziomie.

Na zakazie dla Polaków skorzystają przewoźnicy spoza Unii, np. Serbowie czy Kazachowie, ale także i firmy z krajów unijnych, chociażby czeskie, które wejdą na rynek w miejsce polskich. Co ciekawe, pojawiła się nawet firma z Niemiec gotowa obsługiwać kierunek wschodni.

Szansą na Wschodzie dla polskiego transportu jest Ukraina. Firmy przewozowe to wiedzą. Póki co ten rynek mocno w swoich rękach trzymają Ukraińcy.

Wprowadzony przez Rosję zakaz nie dotyczy przewozu przez zarejestrowane w Polsce pojazdy ładunków krytycznych, np. wyposażenia medycznego czy lekarstw, a także obwodu królewieckiego ze względu na konieczność zapatrzenia tej rosyjskiej eksklawy w niezbędne towary. Wprowadzając go, rząd Rosji odpowiedział na wyrażony pod koniec maja apel Dumy Państwowej, która domagała się reakcji na "antyrosyjską politykę Warszawy", wyliczając, że w efekcie tego posunięcia polskie firmy stracą około 8,5 mld euro dochodów uzyskiwanych "kosztem Rosji".

Niewypowiedziana wojna transportowa na sankcje i retorsje

Wygląda na to, że to ostatnie zaawansowane narzędzie, którego Rosja mogła użyć przeciwko Polsce na polu transportu drogowego. Rosyjska agresja na Ukrainę sprawiła, że polsko-rosyjskie relacje transportowe, i tak od zawsze niełatwe, uległy załamaniu. W kwietniu 2022 r. zakaz wjazdu białoruskich i rosyjskich ciężarówek na swój teren wydała Unia Europejska. W tym samym miesiącu analogiczny zakaz (za wyjątkiem transportu zwierząt żywych i poczty) wprowadziła Białoruś, a Rosja w październiku (tu katalog zwolnień od zakazu był szerszy, obejmował np. żywność czy nawozy). Zakaz obowiązywał najpierw do końca roku, a potem przedłużono go do 30 czerwca 2023 r., przy czym zrobiono wyjątek m.in. dla towarów wwożonych przez odcinek granicy państwowej Federacji Rosyjskiej z Republiką Białorusi.

Nie znaczy to jednak, że wymiana handlowa między Unią Europejską a Rosją ustała, oczywiście jeśli chodzi o towary dozwolone, to znaczy nieobjęte sankcjami. Zorganizowano absolutnie legalnie cały system przeładowywania towarów z ciężarówki na ciężarówkę w określonych punktach w pobliżu granicy Rosji w UE, a na granicy Polski i Białorusi rozkwitł proceder wymiany naczep i przewożenia ich przez granicę, bo unijne embargo obejmowało całe ciężarówki, a nie same naczepy.

Kres tej praktyce położyło wprowadzone 1 czerwca rozporządzenie polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zawieszeniu ruchu towarowego na granicy z Białorusią dla pojazdów zarejestrowanych na terytorium Białorusi i Rosji, a więc także naczep.

Białoruś odpowiedziała na to retorsją w postaci nakazu wywiezienia z jej terytorium polskich przyczep i naczep do 2 lipca. Tu dramatu jednak nie było, bo - według szacunków Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce - polskie przyczepy i naczepy w zdecydowanej większości zdążyły już opuścić terytorium Białorusi.

Już wcześniej Rosjanie chcieli nas wyrzucić z ich rynku

W niedawnej rozmowie z WNP.PL szef ZMPD Jan Buczek liczbę polskich firm, które zajmują się obsługą kierunku wschodniego, określił na blisko dwa-trzy tysiące. Są one rozlokowane głównie we wschodniej części kraju. Oprócz dostaw do Białorusi i Rosji wyspecjalizowały się w obsłudze połączeń z Dalekiego Wschodu, które - szczególnie w okresie zawirowań na morzach w okresie pandemii - nabrały znaczenia w łańcuchach dostaw. Zakaz tranzytu przez Rosję to uderzenie właśnie w tę część branży, która od lat prowadziła z Rosjanami prawdziwe podchody o możliwość obecności na ich rynku. Zdaniem Jana Buczka, Rosjanie już wcześniej mieli apetyty, żeby wyrzucić z niego Polaków, ale nie robili tego ze względu na geopolityczne położenie Polski na drodze do Europy Zachodniej.

Po 24 lutego 2022 r. wypadki nabrały tempa, a wojna zmieniła wcześniejsze oceny. Część firm ze względów etycznych tak przeprojektowała swoje łańcuchy dostaw, żeby ominąć terytorium Rosji i Białorusi. Zrobił tak m.in. polski operator Rohlig Suus Logistics.

Jak usłyszeliśmy od jednego z przedstawicieli branży transportowej, na zakazie dla Polaków skorzystają przewoźnicy spoza Unii, np. Serbowie czy Kazachowie, ale także i firmy z krajów unijnych, chociażby czeskie, które wejdą na rynek w miejsce polskich. Co ciekawe, pojawiła się nawet firma z Niemiec gotowa obsługiwać kierunek wschodni.

- Klienci nie rozumieją tego, co się dzieje, jakie skutki dla transportu ma polityka, chcą, żeby biznes toczył się "as usual" - powiedział w rozmowie z WNP.PL Jan Buczek.

Paradoksalnie zakaz może za to uderzyć w firmy o kapitale wschodnim (białoruskim czy rosyjskim), które w ostatnich miesiącach, żeby ominąć unijne sankcje, w dużej liczbie zaczęły się rejestrować w Polsce i teraz ich pojazdy mają polskie "blachy".

Ukraina nową szansą dla polskich firm na kierunku wschodnim

Kierunek wschodni, mimo dużego zaangażowania pewnej grupy przewoźników, nie jest jednak kluczowy dla polskiej branży transportu drogowego. Według niedawnego raportu "Transport drogowy w Polsce 2023" w naszym kraju działa 127 tys. firm zajmujących się transportem drogowym towarów i usługami związanymi z transportem. Samym transportem zajmują się 102 tys. firm. Najwięcej stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Kluczowe dla rozwoju branży, ze względu na jej międzynarodowy charakter, jest 44,5 tys. firm posiadających licencję wspólnotową. W momencie akcesji Polski do UE polskie firmy wykonywały 5 proc. europejskiej pracy przewozowej. Dziś wykonują 20 proc. - o 5 pkt proc. więcej niż niemieckie. Firmy z Polski obsługują 15 proc. przewozów na najważniejszych trasach między krajami Europy Zachodniej. Ich udział najszybciej rośnie w relacji między dwiema największymi gospodarkami UE - Niemcami i Francją.

Nie znaczy to, że polska branża transportu drogowego nie powinna patrzeć na Wschód, jednak kierunek: Białoruś-Rosja geopolitycznie jest dla niej obecnie zamknięty (z pominięciem wyjątków, o których była mowa wyżej).

Według przewoźników, którzy odpowiedzieli na ankietę autorów raportu "Transport drogowy w Polsce 2023", najbardziej dynamicznym trendem na rynku transportu drogowego w ciągu najbliższych pięciu lat będzie rozwój szlaków handlowych między Ukrainą i Unią Europejską.

Polska wymiana handlowa z Ukrainą bardzo szybko rośnie, a proces ten może być kontynuowany, w miarę jak Polska będzie starała się wesprzeć odbudowę sąsiada po wojnie. Ten proces może na wielu płaszczyznach wygenerować znaczący popyt na usługi logistyczne. Mocniejsza integracja Ukrainy z Europą Zachodnią będzie oznaczała większy przepływ towarów, a to stwarza szansę na rozwój całego łańcucha logistycznego w transporcie drogowym, kolejowym i morskim.

Jak czytamy w raporcie, w 2022 roku polski eksport do Ukrainy wzrósł nominalnie (licząc w euro) o 58 proc. rok do roku. Patrząc na wolumeny (licząc według masy), eksport w tym czasie wzrósł o 11 proc. To dużo, bo cały polski eksport spadł w tym zakresie o 7 proc. Rola Ukrainy w polskim eksporcie ewidentnie wzrosła, a kraj ten awansował do pierwszej dziesiątki polskich partnerów eksportowych. Za dużą część wzrostu sprzedaży do Ukrainy odpowiadają cztery grupy towarowe: paliwa (głównie ropa i produkty ropopochodne), materiały budowlane i stalowe, pojazdy i części, a także towary niesklasyfikowane, wśród których znajduje się broń. To dowodzi, że ogromna część eksportu jest nakierowana na potrzeby ciągłej odbudowy kraju i prowadzenia działań wojennych. Jednocześnie bardzo szybko rośnie import z Ukrainy. Dane produktowe wskazują, że jest to związane z rolą Polski jako hubu przeładunkowego dla ukraińskiego eksportu.

Sęk w tym, że na "ukraińskim" rynku w Polsce rządzą dziś ukraińscy przewoźnicy, którzy po wybuchu wojny mogą jeździć w UE bez zezwoleń. Gdy sprawa zostanie uregulowana, szanse polskich firm wzrosną.

