Rosja zamawia dwa wielkie atomowe lodołamacze

Rosyjski operator statków z napędem jądrowym Rosatomflot zamówił dwa lodołamacze projektu 22220 - poinformowali 3 lutego Rosjanie. Dla Moskwy budowa atomowych lodołamaczy ma wymiar strategiczny.

Pierwsza z jednostek ma być gotowa w 2028 roku.

Nowe lodołamacze wzmocnią rosyjską flotę tego typu jednostek.

Atomflot to największy na świecie operator statków o napędzie jądrowym.

To będą piąty i szósty z seryjnych lodołamaczy typu 22220. Budowa zostanie sfinansowana w proporcjach 50 do 50 z budżetu federalnego i operatora - podał Rosatomflot.

Nowe lodołamacze będą należały do największych na świecie

Jednostki zostaną zbudowane w stoczni Bałtyjskij Zawod. Położenie stępek obu statków planowane jest jeszcze w 2023 roku. Pierwsza z nowych jednostek ma nazywać się Kamczatka, a druga Primorie. Wejście Kamczatki do eksploatacji planowane jest na 2028 rok, dwa lata później do służby wejdzie Primorie.

Typ 22220 to największe w historii lodołamacze na świecie. Primorie będzie szóstą budowaną w tym typie jednostką. Do tego należy doliczyć jeszcze prototypową Arktykę. Przy długości 172 metrów jednostki wypierają po około 32 tys. ton.

Sercem okrętu jest siłownia, w której pracują dwa reaktory o mocy cieplnej 175 MW i elektrycznej 30 MW każdy. Na śruby statku przenoszona jest moc 60 MW (około 82,5 tys. KM).



Ma to pozwolić jednostkom rozpędzić się po „czystej wodzie” do ponad 22 węzłów. Z połową tej prędkości statek może kruszyć lód o grubości 1,5 metra. Przy prędkości 3 węzłów może pokonywać lód o grubości 2,8 metra. Jednostka może kruszyć lód o maksymalnej grubości 3 metrów. Planowana służba statków to 40 lat.

Rosja chce rządzić w Arktyce, a lodołamacze mają to umożliwić

Dla Kremla budowa nowych lodołamaczy ma strategiczne znaczenie. Umożliwią one bowiem transport wodny wzdłuż północnych brzegów Euroazji nawet w okresach zimowych. Moskwa liczy, że w eskorcie lodołamaczy tamtejszy szlak wodny zacznie być częściej wybierany przez jednostki płynące z Azji do Europy.

Jest jeszcze drugi ważny powód budowy tych kosztownych jednostek – szacunki mówią, że seryjna jednostka kosztuje minimum 500-700 mln dolarów. Chodzi o zapewnienie sobie dostępu do bogactw, jakie kryją się pod Arktyką. Choć na razie jest to mało opłacalne, to Moskwa liczy, że wraz z postępem technologicznym wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej stanie się ekonomicznie uzasadnione. W takim przypadku posiadanie własnej floty atomowych lodołamaczy może być dużym atutem Rosjan.

