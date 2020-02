Rosja zawiesza kursowanie pociągu Moskwa-Nicea

Ministerstwo transportu Rosji poinformowało w czwartek o zawieszeniu od 4 marca pociągów z Moskwy do Nicei we Francji. We Włoszech, gdzie jest najwięcej w Europie przypadków zakażeń koronawirusem, pociąg zatrzymuje się m.in. w Weronie, Mediolanie i Genui.

Resort zakomunikował, że połączenie kolejowe będzie zawieszone do odwołania, w ramach szerszych środków mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa w Rosji.

Oprócz Włoch, pociąg przejeżdża przez Białoruś, Polskę, Czechy, Austrię i Monako. Linia obsługiwana jest przez spółkę podległą Rosyjskim Kolejom Żelaznym (RŻD) i kursuje raz w tygodniu, odjeżdżając z Moskwy w czwartki, a z Nicei w niedziele.

We Włoszech do 14 wzrosła liczba zgonów w wyniku epidemii, a liczba osób zakażonych nowym koronawirusem do 528 - poinformował wcześniej włoski szef Obrony Cywilnej i rządowy komisarz ds. kryzysu, Angelo Borrelli. Na całym świecie koronawirus zabił już ponad 2,7 tys. osób, a liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wynosi około 80 tys., w zdecydowanej większości w Chinach. Wirus rozprzestrzenił się w ponad 50 innych krajach.

3 lutego zostało zawieszone połączenie kolejowe między Rosją a Chinami.