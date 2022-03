Rosja została odcięta od globalnego handlu, ale jej towary są wożone statkami

Globalne łańcuchy dostaw zaczną odczuwać efekty wprowadzenia sankcji gospodarczych wobec Rosji i Białorusi po około trzech tygodniach - jak oceniali eksperci zachodni dwa tygodnie temu. Właśnie wkroczyliśmy w ten okres, więc sprawdzamy, czy tak się dzieje w przypadku transportu morskiego - i jakie są tego przejawy. Obraz nie jest jednoznaczny...

Niekonsekwencja

Skutki wojny w światowym transporcie morskim

Bieżące stawki frachtu

Odwrócił się trend

Skutki długookresowe

Z kolei bank inwestycyjny UBS szacuje, że rosyjskie porty na Morzu Bałtyckim, mające 1/3 udziału w obsłudze rosyjskiego handlu morskiego, obsługują obecnie o 65 proc. mniej statków niż przed inwazją Rosji na Ukrainę, a porty na Pacyfiku - o 52 proc. mniej.„Chociaż odpowiedzi na sankcje nałożone na Rosję pochodzą głównie od firm europejskich i północnoamerykańskich, Rosji nadal trudno jest szukać pocieszenia gdzie indziej, ponieważ kilka globalnych firm żeglugowych zaniechało usługi frachtu lotniczego i morskiego do Rosji” – komentuje Abhinay Kadempally, analityk ds. podstaw biznesowych w GlobalData.Jednak zarazem w ocenach eksperci podkreślają, że Rosja znajduje sposoby na ominięcie sankcji. Sprzyja temu brak zakazu zawijania rosyjskich statków do morskich portów w UE oraz duże uzależnienie od importu surowców z Rosji.Dotyczy to szczególnie sprzedaży ropy naftowej, głównego źródła dochodów budżetu państwa agresora. Tym bardziej, że klienci „chętnie kupują” ten surowiec z dużym upustem."Teraz pojawiają się nowe wyzwania związane z zakłóceniami w łańcuchu dostaw, z ubezpieczeniem statków, które transportują nasze produkty oraz z kwestiami finansowania i płatności, ale są one rozwiązywane" – portal Platts cytuje wypowiedź wicepremiera Federacji Rosyjskiej, Aleksandra Nowaka.Embargo na rosyjską ropę wprowadziły tylko Stany Zjednoczone, które w ub. r. miały jednak 3 proc. udziału w jej imporcie z Rosji. A Wielka Brytania oświadczyła, że w 2022 r. wstrzyma dostawy z Rosji ropy i produktów z niej.Tymczasem UE nadal nie może się zdecydować na ten krok, ze względu na duże uzależnienie od dostaw ropy z Rosji (średnio 30 proc. udziału w ich imporcie). Jak wynika z niedawnego spotkania ministrów spraw zagranicznych, radykalne uderzenie w rosyjski lukratywny sektor energetyczny planowane jest „na przyszły okres”, a przyczyną szybkiego, totalnego embarga energetycznego mógłby być rosyjski atak bronią chemiczną na Ukrainie lub ciężkie bombardowanie Kijowa – relacjonuje Reuters.Rosyjska inwazja na Ukrainę już powoduje poważne problemy w łańcuchach dostaw, lecz w krótkim okresie nie oddziałuje jeszcze radykalnie na ich sytuację – ocenia wielu analityków zachodnich. Skutki są już wyraźne w kilku obszarach.Jest nim skok cen ropy naftowej, rzutujący na wzrost inflacji. Rosną stawki ubezpieczeń statków, co będzie przerzucane do cen usług transportowych. Pogłębia się deficyt oficerów i marynarzy (z Rosji i Ukrainy rekrutowanych jest ok. 13 proc. załóg statków na świecie – dane Drewry), który stał się niemal permanentny od czasu pojawienia się pandemii.Praktycznie wstrzymana jest swobodna żegluga handlowa na Morzu Czarnym, bo grozi to zatonięciem na skutek przypadkowego ostrzału lub zderzenia z miną pływającą, a ponadto - brakiem odszkodowań (ubezpieczyciele nie zapewniają wypłat, gdy statki przebywają w strefie wojny).W efekcie rynki światowe odcięte zostały od dużej podaży zbóż i płodów rolnych z Ukrainy i Rosji. UCNTAD alarmuje, że krajom północnej Afryki, sprowadzającym z rejonu objętego wojną ponad 50 proc. zbóż, zagraża głód, a może także „niepokoje społeczne”.Patrz też: Transport i logistyka na wojnie. Potężny wstrząs dla branży Są też jednak neutralne, a nawet pozytywne zmiany.Niewykorzystywane do transportu do Rosji statki przewoźnicy oceaniczni przenoszą na inne szlaki, a te czarterowane trafiają na rynek leasingu, czyli w pełni są zagospodarowane – ocenia firma S&P. Może to przyczynić się – w nieco dłuższym okresie – do zwiększenia przewozów na innych trasach oraz do łagodzenia skutków niedoborów kontenerów.Z podobnego powodu zmalały stawki czarteru niektórych rodzajów masowców, transportujących rudę żelaza i węgiel. Według wczorajszych notowań Giełdy Bałtyckiej, średnie dzienne zarobki wynajmu masowca typu capesizes (przewozi od 80 do 150 tys. ton ładunku) spadły w ciągu tygodnia o 1123 dolary – do 20 481 dol.Zaczęły rosnąć przeładunki ropy naftowej w kilku portach europejskich - zarówno ze źródeł alternatywnych do rosyjskich, jak i nieprzesyłanych z Rosji ropociągami.Patrz też: Polskie porty biją rekord i nie chcą na tym kończyć. Zobacz grafiki Wojna (i drożejące ceny bunkra) nie zmieniła zarazem tendencji malejących od stycznia kosztów transportu towarów w kontenerach (stanowią ok. 60 proc. towarów konsumpcyjnych w globalnym handlu).Także w końcu minionego tygodnia (17 marca) główne indeksy rejestrujące stawki frachtu kontenerowego w transakcjach bieżących (rynek spot) notowały spadek.Ogólny Shanghai Containerized Freight Index - analizuje stawki na 13 głównych trasach na świecie - 17 marca miał wartość 4540,31 USD/TEU, czyli był o prawie 85 dolarów niższy w porównaniu z notowaniem z 11 marca i o 11,1 proc. mniejszy niż 7 stycznia, z rekordowym poziomem w tym roku. Indeks SCFI dla trasy z Szanghaju do Rotterdamu 17 marca miał wartość 6797 USD/TEU, czyli zmalał w ciągu dwóch miesięcy o 12,6 proc.Złożony indeks Drewry (DWCI), ukazujący koszty przewozów na ośmiu trasach, 17 marca miał wartość 8832 USD/FEU (kontener 40-sto stopowy), był o 9 proc. mniejszy w porównaniu z odnotowanym szczytem tegorocznym 22 stycznia. Na trasie Szanghaj-Rotterdam według indeksu Drewry stawka frachtu spot 17 marca wynosiła 12 221 USD/FEU, a zatem o 13 proc. mniejsza (o 1832 dolary) niż dwa miesiące wcześniej.W tygodniu kończącym się 17 marca tendencje spadkowe wykazały też m.in. Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) i Freightos Baltic Exchange.Przypomnijmy, że - uwzględniając dopłaty (np. za drożejące paliwo, dostęp do pierwszego odpływającego statku, tj. za usługę Premium itp.) - bieżące stawki frachtu kontenerowego są jednak ciągle o 4-5 razy większe (w zależności od trasy) niż w marcu 2019 r.Utrzymujący się w tym roku trend spadku kosztów morskiego transportu kontenerowego był spowodowany dwoma zjawiskami: przerwą w produkcji w Chinach z okazji Nowego Księżycowego Roku (zjawisko okresowe) oraz – co jest istotniejsze – zmianą dwuletniego trendu rynkowego.Od lipca 2020 r. występowała na tym rynku duża nadwyżka popytu nad podażą usług transportu, co tak wysoko wywindowało stawki frachtu. Tymczasem w tym roku podaż usług na kilku trasach jest już wyższa, niż popyt.Analitycy wskazują dwie przyczyny. Po pierwsze: kilka największych spółek żeglugowych wprowadza systematycznie do eksploatacji megakontenerowce, zamówione w latach 2020-2021. Gros tej nowej mocy przewozowej skierowano na trasę pomiędzy Azją a Europą. Firma analityczna Alphaliner szacowała w połowie lutego, że dodano ok. 450 tys. TEU slotów (miejsc na statkach), co oznaczało o ok. 9 proc. większą pojemność kontenerowców niż rok temu.Po drugie: w tym roku właśnie w przewozach z Azji do Europy Północnej zaczął wyraźnie maleć popyt; w mniejszym stopniu - także z Azji do USA. Oba te kierunki mają ok. połowy udziału w światowym rynku kontenerowym. Tak przejawia się „niepewność na rynku europejskim co do skali rosnącej inflacji”. Rośnie też ostrożność konsumentów, którzy płacąc znacznie większe rachunki za energię, ograniczają konsumpcję.Waga gospodarczego wpływu, jaki konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą będzie miał na globalne łańcuchy dostaw, będzie zależeć od tego, jak długo on potrwa – ocenia Moody's Analytics.Jeszcze przez kilka miesięcy zapasy i rezerwy mogą pomóc złagodzić krótkoterminowe zakłócenia w łańcuchu dostaw, ale niedobory będą nieuniknione, jeśli wojna (lub posunięcia Rosji wobec Ukrainy) utrzyma się dłużej.Jeżeli agresor nie wycofa się i nałożone na Rosję sankcje zachodnie nadal będą obowiązywać, w średniookresowej perspektywie "może to spowodować największy od dziesięcioleci potencjalny kryzys podaży surowców energetycznych". A w dłuższej perspektywie może to zmienić światowy porządek gospodarczy, na którym zbudowano globalizację.