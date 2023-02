Rosjanie panikują i reanimują stary samolot

Produkowany od ponad trzech dekad Tupolew Tu-214 doczeka się wersji o zwiększonym zasięgu. Rosja ma coraz większe problemy z utrzymaniem lotniczego ruchu pasażerskiego, stąd sięga nawet po średnio udane konstrukcje własnego przemysłu.

Rosji coraz bardziej brakuje samolotów do obsługi rynku wewnętrznego.

Kreml chce zwiększenia produkcji samolotów i poprawy ich osiągów.

Dla Rosji brak wystarczającej liczby maszyn oznacza liczne problemy.

Po zaatakowaniu przez Rosję Ukrainy na Moskwę zostało nałożonych wiele sankcji. Dotyczą one m.in. leasingu samolotów czy dostawy części zamiennych. Efektem tego jest zapaść lotniczych przewozów pasażerskich w Rosji.

Co prawda lokalne linie lotnicze nadal realizują liczne połączenia, ale brak części zamiennych i prawidłowej konserwacji samolotów nieuchronnie doprowadzają do zmniejszenia liczby zachodnich maszyn zdatnych do użytku. A lotnicza komunikacja w Rosji opierała się głównie na Boeingach i Airbusach.

Będzie nowa wersja starego samolotu pasażerskiego

Nic więc dziwnego, że powstają propozycje przywrócenia do lotów i wznowienia produkcji samolotów opracowanych jeszcze w dobie ZSRR.

Takie plany właśnie potwierdził szef Tupolewa Jurij Sliusar (dokładnie prezes kompanii OAK, do której Tupolew należy). Tym razem poinformował o planach zwiększenia tempa produkcji Tu-214 i budowie wersji o wydłużonym zasięgu.

Co kryje się pod nazwą Tu-214? To rozwojowa wersja Tu-204. Samolot miał zastąpić znanego i w Polskich Liniach Lotniczych LOT Tu-154. Maszyna została oblatana 26 lat temu, a pierwszy egzemplarz powstał jeszcze w czasach ZSRR, konkretnie w 1989 roku.

Z pozoru to dość nowa maszyna, przez Rosjan porównywana do wąskokadłubowych Boeingów 737 i Airbusów rodziny A320.

Problem w tym, że większość nowoczesnych rozwiązań z zakresu elektroniki pochodziła z importu. W praktyce więc po tym, jak Rosjanie będą zmuszeni stosować rozwiązania tylko krajowe, maszyna powróci do poziomu, jaki reprezentowała na początku lat 90. poprzedniego wieku.

To nie koniec problemów. Tym, co najbardziej doskwiera Rosjanom, jest brak samolotów dalekiego zasięgu. Minimalny zasięg potrzebny do odbywania lotów przez całą Rosję to około 7 tys. km. Tymczasem nawet w wersji o wydłużonym zasięgu Tu-214-200 może pokonać tylko 3900 km przy zaledwie 164 pasażerach. To o 2440 km mniej niż w linii prostej jest z Moskwy do Władywostoku.

Mnożą się pomysły na odświeżenie jeszcze starszych konstrukcji

Na razie rosyjscy przewoźnicy próbują przetrwać trudny okres. Kwitnie czarny rynek handlu częściami zamiennymi, remonty samolotów wykonywane są w Turcji, w końcu częstym procederem jest kanibalizacja maszyn.

Jednak to wciąż nie gwarantuje wystarczającej liczby maszyn do obsługi długich, nawet wewnętrznych połączeń. A to kluczowe ze względów gospodarczych, ale i politycznych.

Rosjanie ten problem chcą pokonać, w pierwszym rzędzie wydłużając do maksimum zasięg własnych konstrukcji. Inną sprawą jest, czy to realne. Drugim rozwiązaniem jest zwiększenie liczby maszyn. W ten sposób nawet z międzylądowaniem samolotów wystarczyłoby do pokrycia potrzeb rodzimego rynku.

W końcu brane jest pod uwagę zwiększenie produkcji szerokokadłubowego samolotu Ił-96 (maszyna oblatana w 1988 roku).

Jej zasięg - 9 tys. km - wystarczyłby z naddatkiem na lokalne potrzeby. Jednak w sytuacji wojny nie wiadomo, czy produkcja na szerszą skalę byłaby względnie szybko możliwa.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl