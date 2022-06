Rosjanie polatają kradzionymi samolotami jeszcze przez kilka lat

Po rosyjskiej napaści na Ukrainę na Moskwę nałożono szereg sankcji. Jednymi z najbardziej dotkliwych są te dotyczące lotnictwa. Rosja miała zwrócić leasingowane samoloty, ale je ukradła. Tyle że boryka się z problemem części zamiennych. Jak przyznał wicepremier Jurij Borysow, zamiana zachodnich maszyn na rodzime może nastąpić dopiero za 3 do 5 lat

Ze względu na ogromne dystanse lotnictwo pasażerskie i transportowe odgrywa w Rosji bardzo ważną rolę. Jednak po napaści Rosji na Ukrainę zostało ono objęte sankcjami. Rosjanie mieli zwrócić leasingowane samoloty, czego nie zrobili, dopuszczając się kradzieży. Równie bolesne jest jednak ograniczenie dostępności części zamiennych.

W praktyce Rosjanie są zdani na czarny rynek, kanibalizację części samolotów lub też ryzykowanie, że maszyny zawiodą.

Nic wiec dziwnego, że w Moskwie czynione są próby zmiany tej sytuacji. Problem w tym, że Rosja nie produkuje dużych dalekodystansowych samolotów pasażerskich.

Władze nakazały tamtejszym biurom konstrukcyjnym opracowanie nowych, lub też „przypomnienie” starszych typów samolotów oraz wdrożenie ich do produkcji.

- Musimy intensywnie pracować przez trzy do pięciu lat, aby rozpocząć masową produkcję wymaganej liczby samolotów różnych klas – powiedział wicepremier Jurij Borysow.

Według Borysowa Boeing i Airbus będą eksploatowane, zanim Federacja Rosyjska przestawi się na masową produkcję krajowych samolotów.

Tyle, że to plany i nie wiadomo, czy uda się je zrealizować. Największym problemem może być dostęp do nowoczesnych rozwiązań. Rosja ma poważne brak w produkcji części elektronicznych czy półprzewodników. Według ekspertów Rosjanie mogą wyprodukować samoloty, ale będą one miały dużo niższe parametry od zachodnich konstrukcji. Ze względu na problemy z dostępem do nowych technologii rosyjskie nowe maszyny będą odpowiadały konstrukcyjnie zachodnim, ale sprzed 2-3 dekad.

To jednak nie koniec problemów. Gorsze parametry nowych rosyjskich konstrukcji oznaczać będą ich nieefektywność ekonomiczną. Mogą one nie być dopuszczone do lotów poza granicami Rosji.

