Rosjanie próbują ratować własne samoloty

Rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu ogłosiło konkurs na udoskonalenie silników wykorzystywanych w samolotach pasażerskich MS-21. Moskwa chce w ten sposób ratować rodzimy program budowy tych średniej wielkości maszyn.

Po napaści Rosji na Ukrainę na Moskwę zostały nałożone liczne sankcje. Do najbardziej kłopotliwych należą te dotyczące lotnictwa pasażerskiego. W praktyce Rosjanie nie mogą obecnie wykorzystywać legalnie zachodnich maszyn. By temu przeciwdziałać chcą rozwijać własne konstrukcje. Sęk w tym, że nie mają potrzebnych do tego rozwiązań. Największe problemy dotyczy silników.

Czytaj też: Lotnisko Heathrow wprowadza limit 100 tys. pasażerów dziennie, by poprawić jakość obsługi

Stąd konkurs. - Celem pracy jest usunięcie ograniczeń eksploatacyjnych silnika, zwiększenie osiągów, a także interwałów międzyprzeglądowych, zwiększenie niezawodności - brzmią kluczowe warunki konkursu.

Ze zwycięzcą zostanie podpisany kontrakt. Jego maksymalna wartość to 6,6 mld rubli. Silnik musi zostać ukończony do grudnia 2024.

Zgodnie z pierwotnymi planami samoloty MS-21 miały być wyposażone zarówno w rosyjskie silniki PD-14, jak i amerykańskie Pratt & Whitney. Spodziewano się, że pierwsze cztery samoloty z importowanymi silnikami zostaną dostarczone pod koniec 2022 roku – jako odbiorcę wybrano linię lotniczą Rossija (część grupy Aerofłot). Jednak napaść na Ukrainę zniweczyła te plany.

Moskwa próbuje obecnie rozwijać własne konstrukcje. MS-21 jest kluczowym samolotem dla planów uniezależnienia się od zachodnich maszyn. Jednak bolączką Rosjan jest brak własnych nowoczesnych silników, a zachodnie stały się niedostępne.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl