Rosjanie rzucili się na bilety kolejowe, bo przestali latać

Rekordowa liczbę pasażerów przewiozły rosyjskie pociągi dalekobieżne w styczniu 2023 roku. To nie tyle znak, że Rosjanie pokochali kolej, ale raczej efekt problemów z tamtejszym lotnictwem cywilnym.

Dalekobieżny ruch pasażerski w styczniu 2023 r., według Kolei Rosyjskich, wzrósł w ujęciu rocznym o 23,1 proc. do 6,8 mld pasażerokilometrów. Z usług takich pociągów skorzystało aż 8,8 mln pasażerów.

Kolejowy transport podmiejski zwiększył się o 8 proc., do 74,5 miliona osób.

Łącznie w styczniu obsłużono 83,3 mln pasażerów, czyli o 9,1 proc. więcej niż w tym samym miesiącu 2022 roku.

Szczególnie zastanawiający jest skokowy wzrost przewozów pasażerów na dalekich trasach. Jest to następstwem rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Jej efektem są liczne sankcje. Dotyczą one także dostaw samolotów pasażerskich i części do nich. Ponieważ dostęp do nich został znacząco ograniczony znaczna część rosyjskiej floty powietrznej, opartej na Boeingach i Airbusach została uziemiona.

Siatka połączeń została ograniczona, zwłaszcza tam, gdzie istnieje alternatywa.

Zdaniem rosyjskich ekspertów problemy z komunikacją lotniczą przejściowo zwiększa zainteresowanie podróżami kolejowymi. Jednak ze względu na długi dystanse i długie czasy podróży pasażerowie mogą się jednak zniechęcić do tego rodzaju transportu. Będą go wybierać tylko w ostateczności.

