Rosjanie sądzą się z niemieckim koncernem

Rosyjski sąd arbitrażowy zdecydował, że niemiecki koncern Siemens Mobility będzie musiał płacić rosyjskim kolejom 6,1 mln rubli (niespełna 320 tys. zł) dziennie w przypadku niewykonania wyroku z 21 lutego 2023 roku.

O co chodzi? Siemens 3 października ubiegłego roku poinformował koleje rosyjskie o wypowiedzeniu kontraktu na dostawy do Rosji 13 pociągów Sapsan (szerokotorowa jednostka dużej prędkości). Niemcy tłumaczyli to sankcjami nałożonymi na Rosję i niemożnością w związku z tym wywiązania się z umowy.

Rosyjski przewoźnik odrzucił te argumenty i skierował do sądu sprawę o przywrócenie ważności umowy. Moskiewski sąd przychylił się do argumentów kolejarzy i nakazał realizację umowy.

By wymusić na Siemensie realizację kontraktu, Rosjanie do czasu ponownego realizowania umowy będą pobierać od niemieckiej firmy karę umowną w wysokości 6,1 mln rubli (niespełna 320 tys. zł) za każda dobę zwłoki.

Zdaniem Rosjan kara nałożona na Siemensa może spowodować, że do realizacji umowy w ogóle nie dojdzie. To zaś oznaczać będzie poważne problemy dla rosyjskiego przewoźnika. Umowa dotyczyła bowiem nie tylko dostawy 13 dziesięciowagonowych jednostek (kilka jednostek dostarczono), ale także utrzymania ich stanu technicznego.

Może się okazać, że Rosjanie będą mieli problem z eksploatacją jednostek. To zaś oznaczałoby poważny problem. Pociągi te obsługują przede wszystkim połączenie Moskwy z Petersburgiem. Trasę tę pokonują z maksymalną prędkością 250 km na godz.

