Rosjanie wybierają się na nieuznawane międzynarodowo terytorium

Jak podaje prasa północnocypryjska, 15 listopada ma odbyć się pierwszy bezpośredni lot z Federacji Rosyjskiej na nieuznawane międzynarodowo terytorium Cypru Północnego.

Powstanie bezpośredniego połączenia lotniczego z Rosji do Cypru Północnego i biura konsularnego na terytorium tego quasi-państwa służyłoby 10 tys. Rosjan zamieszkujących je.

Decyzja Rosji o rozpoczęciu bezpośrednich połączeń z Cyprem Północnym stanowiłaby precedens, który mógłby być odczytywany jako pierwszy krok w stronę uznania państwowości Cypru Północnego.

Nie ma oficjalnego potwierdzenia w sprawie uruchomienia połączeń lotniczych między Cyprem Północnym a Rosją oraz utworzenia biura konsularnego na północy wyspy.

Jak podały media północnocypryjskie, powołując się na źródła z rosyjskiego MSZ, powstaniu połączenia lotniczego z Rosji na północnocypryjskie lotnisko w Ercan ma towarzyszyć ustanowienie przedstawicielstwa konsularnego, które obsługiwałoby 10 tys. obywateli rosyjskich zamieszkujących północ wyspy.

Rosja nie chce uznać oficjalnie państwowości Cypru Północnego, ale...

Biuro konsularne Rosji na terytorium Cypru Północnego nie oznaczałoby uznania państwowości tego terytorium, a ta placówka konsularna działałaby na podobnych zasadach, jak misje niektórych państw na Tajwanie - podało rosyjskie źródło.

Jednakże, według ambasady rosyjskiej w Republice Cypru, Moskwa nie planuje otwierać żadnych bezpośrednich połączeń lotniczych z Rosji na terytorium Cypru Północnego. Zarazem - według źródeł rosyjskich prezentowanych przez media północnocypryjskie - nowe połączenia pomiędzy Rosją a lotniskiem w Ercan nie będą realizowane przez narodowych przewoźników, a jedynie przez prywatne linie lotnicze.

Decyzja Rosji o rozpoczęciu bezpośrednich połączeń z Cyprem Północnym stanowiłaby precedens, który mógłby być odczytywany jako pierwszy krok w stronę uznania państwowości Cypru Północnego, która - jak dotychczas - jest uznawana jedynie przez Turcję. Data pierwszego lotu, przekazana przez północnocypryjskie media, jest szczególna, ponieważ przypada na 39. rocznicę powstania nieuznawanej międzynarodowo Republiki Cypru Północnego.

Decyzja ta oznaczałaby również zbliżenie rosyjsko-tureckie. Jak dotąd polityka Ankary nie była jednoznacznie nakierowana na sojusz z Moskwą. Turcja nie uznaje pseudoreferendów na Ukrainie ani aneksji Krymu. Ewentualny układ pomiędzy Putinem a Erdoganem w sprawie wzajemnego uznania terytoriów separatystycznych zależnych od Moskwy i Ankary może być obecnie jedynie tematem spekulacji.

Jeśli dojdzie do finalizacji planów budowy połączeń lotniczych pomiędzy Rosją a Cyprem Północnym, nastąpi ochłodzenie relacji z Republiką Cypru i Grecją

Republika Cypru dotychczas stanowiła jedno z niewielu państw Unii Europejskiej, które próbowało utrzymać partnerskie relacje z Rosją. Cypryjska branża turystyczna co roku mogła liczyć na turystów z Rosji, którzy - wraz z Ukraińcami - stanowili rok rocznie ok. 1/5 wszystkich odwiedzających.

Ponadto rząd Republiki Cypru prowadził działania na forum Unii Europejskiej, które miały ograniczać zasięg sankcji nakładanych na Rosjan, np. na wniosek Nikozji z 6. pakietu sankcji usunięto zapis dotyczący zakazu posiadania nieruchomości na terytorium UE przez obywateli Federacji Rosyjskiej. Warto wspomnieć, że na Cyprze zamieszkiwało 40 tys. Rosjan, których majątek zainwestowany w tym państwie - według danych Bloomberga - wynosił ok. 172 mld euro.

Z perspektywy rosyjskich interesów na Cyprze oraz w Unii Europejskiej decyzja o nawiązaniu współpracy konsularnej i transportowej z Cyprem Północnym jest niekorzystna dla interesów Moskwy, ponieważ prowadzi do zaostrzenia relacji zarówno z Nikozją, jak i Atenami, które mogą odejść od postawy przychylnej Rosji na arenie europejskiej. Z kolei ta decyzja może być podyktowana potrzebą budowania silnych relacji z Turcją, która może być dla Moskwy najważniejszym sojusznikiem w basenie Morza Czarnego.

13 października doszło do spotkania Władimira Putina z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, Tematem rozmowy było między innymi stworzenie w Turcji hubu dla gazu z Rosji. Z perspektywy Rosji istotnym elementem sojuszu z Turcją byłoby zablokowanie przez Ankarę akcesji Finlandii i Szwecji do NATO. Można zatem założyć, że gest ze strony Rosji w postaci nawiązania bardziej podmiotowych relacji z Cyprem Północnym jako protektoratem Turcji byłby możliwy. Taki ruch oznaczałby jednak bardzo krótkowzroczne podejście Rosji do budowania sojuszy w Europie.

