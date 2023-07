Rosną długi transportu, spedycji i logistyki

W pięć pierwszych miesięcy tego roku zaległości branży transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL) wzrosły o 182 mln zł do 2,79 mld zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Jednocześnie o 10 proc. rok do roku wzrosła liczba firm działających w sektorze.

Przez dwa lata pandemii, od marca 2020 r. do marca 2022 r. zaległości kredytowe i pozakredytowe branży transportowo-spedycjno-logistycznej (TSL) wzrosły o 414 mln zł.

7 na 10 firm transportowych ma problemy finansowe, 60 proc. jest w kondycji słabej, a 8 proc. - w bardzo złej. Z kolei w dobrej - 27 proc. firm, a w bardzo silnej - 5 proc.

Odsetek niesolidnych płatników utrzymuje się w granicach 9 proc. Oznacza to dla dostawców tej branży, że ryzyko trafienia na firmę w kłopotach jest całkiem spore. Co 11. przedsiębiorstwo może im również nie zapłacić w terminie lub wcale, bo wcześniej już tak zrobiło.

7 na 10 firm transportowych ma problemy finansowe

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK, przez dwa lata pandemii, od marca 2020 r. do marca 2022 r. zaległości kredytowe i pozakredytowe branży transportowo-spedycjno-logistycznej (TSL) wzrosły o 414 mln zł. O zbliżoną kwotę zwiększyły się też w 2019 r., gdy na fali dobrej passy tego biznesu, wielu firmom zdarzało się przeinwestowywać. Od tego czasu wzrost nieopłacanych w terminie rat kredytów, leasingów i faktur przyspieszył - od stycznia do maja przybyło 182 mln zł zaległości, a ich suma to obecnie 2,79 mld zł.

Analitycy BIG InfoMonitor, powołując się na dane wywiadowni Dun & Bradstreet, wskazali, że 7 na 10 firm transportowych ma problemy finansowe, 60 proc. jest w kondycji słabej, a 8 proc. - w bardzo złej. Z kolei w dobrej - 27 proc. firm, a w bardzo silnej - 5 proc.

Jednocześnie rośnie liczba firm prowadzących działalność w branży TSL. "Na koniec maja tego roku w tym sektorze w Polsce działało niemal 219 tys. podmiotów, o 10 proc. więcej niż przed rokiem" - wskazał w komentarzu główny analityk BIG InfoMonitor prof. Waldemar Rogowski. Dodał, że przeterminowane zobowiązania ma ponad 36 tysięcy firm z czego niemal 20 tys. to przedsiębiorstwa działające - pozostałe są zawieszone lub zamknięte.

Ekspert zwrócił uwagę, że odsetek niesolidnych płatników utrzymuje się w granicach 9 proc. "Oznacza to dla dostawców tej branży, że ryzyko trafienia na firmę w kłopotach jest całkiem spore. Co 11. przedsiębiorstwo może im również nie zapłacić w terminie lub wcale, bo wcześniej już tak zrobiło" - stwierdził Rogowski.

Zaległości spedycji rosły bardziej niż transportu, ale na tle branży są niewielkie

Ponad 90 proc. firm w sektorze TSL, to przedsiębiorstwa specjalizuje się w realizowaniu usług transportowych, a kilka procent podmiotów zajmuje się spedycją oraz logistyką kontraktową, czyli magazynowaniem. Według BIG "zaległości spedycji rosły nieco bardziej niż transportu, zarówno w okresie pandemii, jak i później". Łącznie są jednak na tle branży, która ma prawie 2,8 mld zł nieopłaconych rat i faktur, niewielkie - 226 mln zł długi.

Średnio, jedna firma spedycyjna ma jednak na koncie ponad 100 tys. zł przeterminowanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych. W przypadku firm odpowiadających za magazynowanie i przechowywanie towarów widać od połowy 2021 r. spadek zaległości. Suma ich przeterminowanych zobowiązań stopniała z ponad 60 mln zł do 44 mln zł, a zaległość jednego przedsiębiorstwa sięga 142 tys. zł.

W przypadku firm transportowych przeciętnie jeden podmiot ma ok. 74 tys. zł nieopłaconych zobowiązań. Halina Kochalska z BIG InfoMonitor zwróciła uwagę, że suma przeterminowanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych sektora magazynowego z ponad 60 mln zł w 2021 r. "stopniała na koniec zeszłego roku do 42 mln zł, by w tym roku podwyższyć się do 44 mln zł".

Według Rogowskiego, na lepszą passę magazynów miały wpływ rosnące koszty transportu, zachwianie łańcuchów dostaw oraz inflacja wpływająca na zwiększenie wolumenów magazynowanych i tworzenia zapasów buforowych w Europie. "Wszystko to zwiększa popyt na powierzchnie składowania" - wskazał.

Analitycy, na których powołuje się BIG InfoMonitor zwrócili uwagę, że polscy przewoźnicy od dawna odgrywają kluczową rolę w wewnątrzunijnym kabotażu (przewóz towaru na terenie kraju, w którym firma świadcząca usługi nie ma siedziby) i tzw. cross-trade (przewóz towaru pomiędzy krajami, w których firma transportowa nie ma siedziby) - w związku z tym przewidywane przez Komisję Europejską spowolnienie dynamiki wzrostu PKB w strefie euro do 1,1 proc., będzie miało "znaczący wpływ na całą branżę TSL".

