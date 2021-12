Rosną kolejowe przewozy pasażerskie i towarowe

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, kolejowe przewozy pasażerskie odbudowują się, obserwujemy ponad 100-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Wzrost produkcji przemysłowej w listopadzie miał realne przełożenie na większą ilość przewożonych towarów - mówi Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, komentując wyniki kolei w listopadzie 2021 r.

W zakresie masy przewiezionych ładunków listopad okazał się lepszy od października o 0,2 mln ton (1,1 proc.). Niższe wartości osiągnęły za to praca przewozowa i praca eksploatacyjna. W przypadku tej pierwszej spadek wyniósł 181 mln tonokilometrów (-3,5 proc.), a praca eksploatacyjna była niższa o 0,4 mln pociągokilometrów (-5,4 proc.). Dystans średniego przewozu był krótszy o 11 km.- Wzrost produkcji przemysłowej w listopadzie nastąpił w przetwórstwie przemysłowym i branży automotive, co miało realne przełożenie na większą ilość przewożonych towarów. Pora roku wpłynęła także na większe wydobycie paliw, co również ma odzwierciedlenie w sytuacji transportowej. Wydaje się też, że napięta sytuacja na wschodniej granicy Polski nie wpłynęła na ograniczenia w transporcie intermodalnym, czego początkowo się obawiano - komentuje prezes Urzędu Transportu Kolejowego.Łączna masa towarów przewiezionych na przestrzeni 11 miesięcy 2021 roku była większa o ponad 20,5 mln ton (10 proc.) od masy przewiezionej w okresie styczeń–listopad 2020 roku. Analogicznie praca przewozowa była większa o ponad 3,6 mld tonokilometrów (7,6 proc.), a praca eksploatacyjna o 4,7 mln pociągokilometrów (6,7 proc.). Średnia odległość przejazdu wyniosła za ten okres 229 km i była niższa niż w analogicznym okresie sprzed roku o 5 km.