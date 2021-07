Rosnąca popularność zakupów online ciągnie w górę branżę kurierską

Jak wynika z danych wywiadowni gospodarczej Dun&Brandstreet, w ciągu ostatniej dekady liczba zarejestrowanych w rejestrze KRS firm kurierskich zwiększyła się o 170 proc. - przekazała firma ExpertSender. Wraz z rosnącą popularnością m.in. zakupów online rośnie branża kurierska - dodano.

"Wraz z rosnącą popularnością zakupów online i rozwojem sklepów internetowych rośnie również branża kurierska. Jak wynika z danych wywiadowni gospodarczej Dun&Brandstreet, w ciągu ostatniej dekady liczba zarejestrowanych w rejestrze KRS firm kurierskich zwiększyła się o 170 proc. - z nieco ponad 2,5 tys. w 2010 r. do 6,9 tys. na koniec maja 2021 r." - przekazała w poniedziałkowej informacji prasowej firma ExpertSender. Dodano, że od 2017 r. nastąpił wzrost o blisko 2,5 tys.

"Branża okazała się bardzo odporna na negatywny wpływ pandemii COVID-19. W 2020 r., bardzo złym okresie dla polskich przedsiębiorców, Polacy zawiesili działalność 341 firm kurierskich, czyli zaledwie ok. 5 proc. całkowitej ich liczby - mniej więcej tyle samo, co w 2019 r. W tym roku do końca maja zawieszono działalność 174 firm z tej branży" - poinformowano.

ExpertSender powołała się na opracowany przez siebie raport "Zakupy online w Polsce 2020", z którego wynika, że przez internet kupuje już 80 proc. Polaków z dostępem do internetu -z czego 11 proc. zaczęło to robić już w trakcie pandemii ; 17 proc. respondentów kupuje online kilka razy w tygodniu, a 4 proc. robi to codziennie. Z kolei 41 proc. deklaruje, że zakupy przez internet robi kilka razy w miesiącu.

"Jako czynnik zachęcający do finalizacji zakupów internetowych najwięcej osób - niemal 20 proc. - wskazało szybką i przewidywalną dostawę. Z kolei jej brak zniechęca 13,5 proc. respondentów" - przekazano.

ExpertSender w informacji prasowej powołało się także na raport KPMG, z którego wynika, że71 proc. Polaków deklaruje, iż w związku z pandemią zdecydowało się zastąpić zakupy inne niż spożywcze w sklepach tradycyjnych zakupami internetowymi. 19 proc. twierdzi, że wszystkich zakupów innych niż spożywcze dokonuje już tylko przez internet.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl