Rośnie konkurencja dla paczkomatów Inpostu

DHL wprowadzi na rynek własną sieć automatów paczkowych „POP box”. Do końca roku ma ich powstać kilkaset a docelowo będzie kilka tysięcy automatów paczkowych DHL.

Firma DHL podąża za popularnym trendem w Polsce obioru paczek poza domem. Ten sposób odbioru przesyłek wybiera już 37 proc. Polaków, z kolei z punktów obsługi nadawanych jest 12 proc. paczek – podaje DHL w depeszy prasowej.

Według danych firmy Colliers na koniec 2021 roku, w Polsce powstało 18 tys. paczkomatów, z kolej na koniec 2022 ich liczba dojdzie do 25 tys. Jednocześnie wolumen przesyłek kurierskich w tym roku wzrośnie do 860 mln sztuk a w przyszłym do 950 mln sztuk.

Według informacji z informacji prasowej DHL, maszyny pojawią się na terenie całej Polski, między innymi w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Lublinie, Bydgoszczy, Rzeszowie, czy Olsztynie, a także w wielu mniejszych miejscowościach.

Automaty POP Box uzupełnią ofertę doręczeń Out of Home DHL. Dołączą do ponad 14 tysięcy Punktów Obsługi Paczek DHL, które zlokalizowane są w największych sieciach handlowych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl