Rośnie liczba samochodów na autostradzie A4 Kraków-Katowice

Średnio 42,8 tys. pojazdów na dobę korzystało w trzech kwartałach br. z płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. To 14,6 proc. więcej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Przychody z poboru opłat za przejazd autostradą wzrosły rok do roku o 23,9 proc.

Koncesję na eksploatację odcinka autostrady Katowice-Kraków ma spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), należąca do Grupy Stalexport Autostrady.

W poniedziałek Grupa podsumowała trzy kwartały 2021 roku, w którym - wobec zdominowanych przez pandemię dziewięciu miesięcy 2020 roku - odnotowano wzrost ruchu na autostradzie, a tym samym wzrost przychodów z poboru opłat.

Z danych firmy wynika, że w trzech kwartałach 2021 r. z autostrady korzystało 14,3 proc. więcej niż rok wcześniej aut osobowych, zaś w segmencie ciężarówek ruch wzrósł o 15,9 proc. Ogółem dobowe natężenie ruchu wzrosło o ok. 14,6 proc. - do średniego poziomu 42,8 tys. pojazdów na dobę. W całym ubiegłym roku średnie dobowe natężenie ruchu wyniosło ok. 36,5 tys. pojazdów.

Mimo obserwowanego w trzech kwartałach br. wzrostu natężenia ruchu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku, z autostrady Kraków-Katowice nadal korzysta mniej samochodów niż przed pandemią. Między 1 stycznia a 7 listopada br. średnie natężenie ruchu było o 15,9 proc. większe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku, ale o 6,7 proc. mniejsze niż w podobnym czasie roku 2019.

Przychody z poboru opłat wyniosły w ciągu trzech kwartałów br. 263,7 mln zł (wzrost rok do roku o 23,9 proc.), przy czym przychody z opłat za przejazd pojazdami osobowymi wzrosły prawie o 31 proc. Poza wzrostem natężenia ruchu, wpłynęła na to także podwyżka opłat za przejazd tymi pojazdami (z 10 do 12 zł) wprowadzona od 1 października ub. roku.

Grupa Stalexport Autostrady zamknęła trzy kwartały br. zyskiem netto w wysokości 97,5 mln zł - to ponad 10 proc. więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem, kiedy zysk przekroczył 88,1 mln zł.

"Wzrost zysku netto związany był przede wszystkim ze wzrostem natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, którego najwyższy poziom odnotowywany jest każdego roku w okresie wakacyjnym. Najwięcej pojazdów przejechało odcinkiem autostrady w sierpniu - ponad 56 tys. pojazdów na dobę" - poinformowała w poniedziałek spółka.

Koszty operacyjne w trzech kwartałach 2021 r. były wyższe o ok. 11 proc. i wyniosły w sumie 145,5 mln zł. Koszty własne sprzedaży wzrosły w stosunku do trzech kwartałów roku 2020 o ok. 13,3 mln zł i wyniosły ponad 89 mln zł. Powodem ich wzrostu była przede wszystkim wyższa o ok. 9,5 mln zł wartość rezerwy na wymianę nawierzchni.

Płatności na rzecz Skarbu Państwa, ujęte w kosztach ogólnego zarządu, wyniosły w trzech kwartałach br. 20,9 mln zł (wobec 14,9 mln zł w analogicznym okresie roku 2020). Wyższa była także amortyzacja: 59,7 mln zł w roku 2021 wobec 43,7 mln zł w okresie trzech kwartałów roku 2020. Przychody Grupy ogółem wzrosły rok do roku o 23,7 proc., osiągając po trzech kwartałach poziom 266,8 mln zł, wobec 215,7 mln zł rok wcześniej.

W całym ub. roku zysk netto Grupy Stalexport Autostrady wyniósł ok. 91,5 mln zł, zaś wynik EBIDTA kształtował się na poziomie ok. 159,1 mln zł.

W minionych trzech kwartałach - jak podał w poniedziałek Stalexport - kontynuowane były działania zmierzające do skrócenia czasu transakcji oraz zwiększenia przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków.

M.in. z myślą o użytkownikach płatności automatycznych uruchomiono drugą automatyczną bramkę, otwieraną w sytuacji dużego natężenia ruchu na skrajnych lewych pasach placów poboru opłat. Videotolling - rozwiązanie odczytujące tablice rejestracyjne wjeżdżających na autostradę aut - rozszerzono o nową aplikację IKO PKO Banku Polskiego, powiązano go także z kartami flotowymi Orlenu.

