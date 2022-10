Rośnie liczba skarg na odwołane loty czy wadliwą odzież

Odwołane loty, uszkodzony bagaż czy wadliwa odzież - m.in. tego dotyczą skargi złożone do Europejskiego Centrum Konsumenckiego Polska.

W III kwartale br. ich liczba wzrosła o 29 proc. wobec II kwartału, sięgając niemal 2060 - wynika z danych ECK.

"W III kwartale 2022 ECK Polska otrzymało 2059 zgłoszeń od konsumentów, to o 29 proc. więcej niż w II kwartale 2022 r." - wynika z "Kwartalnika ECK" za miesiące lipiec - wrzesień br. W tym czasie 35 proc. skarg dotyczyło transportu lotniczego - głównie zakłócenia lotów, czyli np. odwołania i opóźnienia, zmiany planu podróży, a także problemów z bagażem. Na wadliwą odzież i obuwie czy przypadki niedostarczenia jej skarżyło się 20 proc. konsumentów, a 6 proc. zgłoszeń dotyczyło usług noclegowych i turystycznych.

Działające przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów ECK Polska podało przykład osoby, która kupił w niemieckim sklepie pianino za 8 tys. zł. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie sprzedawcy, wysyłka do Polski jest darmowa przy zakupach powyżej 900 zł - bez limitów wagowych czy wielkościowych. "Po zakupie do konsumenta odezwał się sprzedawca żądając dodatkowo kosztów wysyłki w wysokości 450 euro" - podało Centrum. Osoba kupująca nie wyraziła na to zgody i sklep anulował zamówienie, zwracając wpłacone pieniądze.

Ponieważ kupujący poczuł się niesprawiedliwie potraktowany, zwrócił się z prośbą o pomoc do ECK Polska. "We współpracy z ECK Niemcy, pomogliśmy konsumentowi rozwiązać spór ze sklepem. Dzięki naszej interwencji sprzedawca zgodził się na bezpłatną (zgodną ze swoim regulaminem) dostawę pianina na adres konsumenta" - przekazało ECK.

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) powstało w 2005 roku, na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz Urzędu. ECK Polska należy do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra te bezpłatnie informują konsumentów o ich prawach w UE oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych z przedsiębiorcami z siedzibą w UE, Norwegii oraz Islandii.

