Rosyjscy piloci latają na oślep

Coraz większe problemy ma rosyjskie lotnictwo cywilne. Z powodu sankcji niektóre rosyjskie samoloty pozbawione są dostępu do baz danych nawigacyjnych, co odbija się na bezpieczeństwie lotu.

Do początku 2022 roku rosyjskie linie lotnicze korzystały głównie z systemu nawigacyjnego firmy Thales, wykorzystywane były również informacje nawigacyjne Lido (własność Lufthansy) lub Jeppesen (Boeinga). Po napaści Rosji na Ukrainę dostęp do tych baz danych została przerwany.

Rosjanie pochwalili się uruchomieniem własnego systemu, tyle że wynikły z tego kłopoty.

Jak podaje dziennik Kommiersant, system ten działa źle i zdarzyły się już przypadki, że piloci w trakcie lotów byli go pozbawieni. Efektem tego były trudności w dotarciu do celu i ryzyko zabłądzenia. Nie podano dokładnie, jakie błędy generował rosyjski system i czy były on bardzo niebezpieczne.

Według ekspertów problem jest tym większy, że rosyjski system jest wykorzystywany w jedynych, nowych samolotach pasażerskich, do których ma obecnie dostęp Rosja: SSJ-100 (Suchoj Super Jet).

Problem z bazą danych nawigacyjnych może, zdaniem rosyjskich ekspertów, skutkować potrzebą zwiększenia załóg maszyn o kolejnego członka załogi – nawigatora.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl