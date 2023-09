Rosyjski airbus wylądował na polu pszenicy

Airbus A320 linii Ural Airlines lecący z Soczi do Omska musiał awaryjnie wylądować na polu pszenicy pod Nowosybirskiem. Jak podała prokuratura - w samolocie zawiodła hydraulika. Pasażerowie samolotu otrzymają odszkodowanie "za strach".

Awaria maszyny może być spowodowana brakiem dostępu do części zamiennych.

Najpewniej samolot wylądował awaryjnie już bez paliwa.

Problemy rosyjskich przewoźników mogą narastać.

Według najnowszych danych Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych na pokładzie było 161 osób, w tym sześciu członków załogi i 21 dzieci. Samolot miał wylądować w Omsku. Jednak piloci zdecydowali się posadzić maszynę na lotnisku w Nowosybirsku. Do tego jednak nie doszło.

Problemy z hydrauliką, ale w samolocie zabrakło także paliwa

Według prokuratury okręgowej samolot miał problemy z hydrauliką, istniały obawy, że zawiodą hamulce, dlatego zdecydowano się wylądować w Nowosybirsku, gdzie pas startowy jest dłuższy - podają urzędnicy. Problem w tym, ze maszyna do lotniska nie doleciała i została awaryjnie posadzona na polu zboża.

Co ciekawe, w zbiornikach samolotu powinna znaleźć się ilość paliwa bez problemu wystarczająca na pokonanie trasy do Nowosybirska. Dlaczego paliwa zabrakło i czy w ogóle zabrakło to sprawdzi śledztwo.

Z racji tego, że mimo awaryjnego lądowania nie doszło do pożaru, śledczy na razie skłaniają się ku tezie, że w samolocie brakło paliwa.

Choć na razie za główną przyczynę zdarzenia podaje się problemy z hydrauliką, to nie wiadomo, co dokładnie się działo w maszynie.

Układy hydrauliczne samolotów to skomplikowana konstrukcja. Stosuje się je ze względu na dużą szybkość działania (wynikającą z małej bezwładności układu) oraz możliwości precyzyjnego sterowania różnymi mechanizmami.

Hydraulika jest kluczowa, nie wiadomo jednak, co zawiodło

Instalacje hydrauliczne wykorzystuje się m.in. w sterowaniu samolotem, czy także w podwoziu. Przy czym problemy z hydrauliką należą do zagrażających często bezpieczeństwu lotu. Nie wiadomo, co było przyczyną awaryjnego lądowania maszyny należącej do linii Ural Airlines.

Jednak wiadomym jest, że według ekspertów poziom bezpieczeństwa rosyjskich przewoźników lotniczych będzie spadać. Zwłaszcza dotyczy to mniejszych firm operujących na samolotach zachodniej konstrukcji.

To efekt napaści Rosji na Ukrainę i związanych z tym sankcji. Wśród nich jest brak możliwości zakupu nowych części i serwisowania maszyn w zachodnich centrach naprawczych. Rosjanie radzą sobie kupując części zamienne w szarej strefie, samodzielnie także dokonując remontów maszyn.

W rosyjskim internecie można było także przeczytać historię kapitana samolotu, który miał przygotowywać go do lotu, montując części zamienne - jeśli to było możliwe - zabrane z "mniej istotnych" układów maszyny!

Wracając do ostatniego zdarzenia, szefostwo Ural Airlines, chcąc udobruchać pasażerów pechowego lotu, postanowiło im wypłacić odszkodowanie po 100 tys. rubli (niespełna 4600 zł) za "straszne przeżycia w trakcie lotu".

