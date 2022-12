Rosyjski odwet tylko wzmocnił polskie cargo lotnicze

Zamknięcie przez Rosję lotniczego korytarza syberyjskiego oraz turbulencje w dostawach koleją i drogą morską zainicjowały długoterminowe zmiany w transporcie lotniczym.

Ostatnie 12 miesięcy specjalnie dla WNP.PL podsumowują szefowie polskich oddziałów DHL Express, Lufthansy Cargo oraz R-BAG.

Lotniczy transport ładunków, szczególnie części niezbędnych do produkcji, w ostatnim roku mocno zyskał na znaczeniu. Pandemiczny trend został wzmocniony w chwili wybuchu wojny.

Przewoźnicy kupowali maszyny, rozwijali swoją infrastrukturę w Polsce, walcząc o deficytowe paliwo i dopasowując oferty do nowych wymagań klientów. Powrót do normy staje się faktem, ale odporność pozostanie w cenie.

2022 rok to dla lotniczego cargo rok pełen nowych trudności. W większości ich negatywne skutki odczuwał właśnie region Europy Środkowo-wschodniej.

- Wszystkie rynki nadal odczuwają skutki pandemii, a do tego doszły tak istotne czynniki jak wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny oraz rosnąca inflacja, które również mają bezpośredni wpływ na wymianę międzynarodową. Jako duży operator logistyczny stawialiśmy sobie za cel, aby utrzymać łańcuchy dostaw na takim samym poziomie jak dotychczas – mówi Tomasz Buraś, prezes zarządu w DHL Express Polska.

Jeszcze koniec 2021 roku dla tej branży oznaczał de facto powrót do normalnego, znanego sprzed wybuchu pandemii, funkcjonowania. Agresja Rosji na Ukrainę, zamknięcie korytarza syberyjskiego dla większości linii lotniczych na świecie, sankcje nałożone na firmy z kapitałem rosyjskim, ale również dynamiczna sytuacja na rynku transportu kolejowego i morskiego zainicjowały długoterminowe zmiany w transporcie lotniczym.

Cargo lotnicze błyskawicznie zareagowało na wojenne turbulencje. Ale to nie koniec wyzwań

- W konsekwencji ta reorganizacja łańcuchów dostaw spowodowała peak przypadający na środek roku i jednocześnie brak tradycyjnego spiętrzenia towaru w okresie okołoświątecznym. Jako firma reagowaliśmy elastycznie na potrzeby rynku. Przykładami takich działań może być zwiększona przez pewien czas siatka połączeń RFS (Road Feeder Service - to usługi transportu przesyłek ciężarówkami między różnymi lotniskami, realizowane na zlecenie linii lotniczych – red.), obejmująca większą liczbę portów lotniczych, częściowe rozszerzenie oferty eksportowej z portów regionalnych oraz wypracowanie ze współpracującymi liniami lotniczymi rozwiązań na nowe typy transportu - tłumaczy Olga Palec-Furga, dyrektor generalna polskiego oddziału R-BAG, jednego z największych operatorów lotniczych usług cargo w Europie Środkowo-wschodniej.

Dla operującej w Polsce Lufthansy Cargo rok 2022 okazał się rekordowy. Wynikało to głównie z tego, że przewoźnicy lotniczy okazali się kluczowi dla funkcjonowania globalnej gospodarki. Szczególnie w segmencie automotive, aviation, medycznym oraz wszelkich centrów funkcjonujących w systemie globalnego just-in-time (części są dostarczane dokładnie wtedy, gdy są potrzebne, bez magazynowania).

- W 2022 wprowadziliśmy na rynek europejski wąskokadłubowe frachtowce Airbus a 321 do obsługi rosnącego rynku e-commerce. Obecnie mamy dwie maszyny, które obsługują rynek kontynentalny, jak również północną Afrykę, Turcję, Izrael. W przyszłym roku spodziewamy się dostawy kolejnych dwóch maszyn, które znacząco wzmocnią naszą europejską ofertę – wylicza Wojciech Ryglewicz, dyrektor Lufthansy Cargo na Europę Środkowo-wschodnią.

Faktem jest, że w konsekwencji rosnącego zainteresowania przewozami lotniczymi operatorzy złożyli zamówienie na bezprecedensowo duże ilości frachtowców. A to, w perspektywie długoterminowej, może doprowadzić do nadpodaży samolotów towarowych.

W ten sposób liderzy branży próbują zabezpieczyć się na wypadek ciągłych zmian w gospodarce Chin wywoływanych kolejnymi nawrotami pandemii COVID-19.

Pandemia skończyła się tylko w naszych głowach. Niektóre z jej skutków w logistyce dostaw są trwałe

Aktualna sytuacja w Chinach i utrzymywana tam od początku pandemii polityka „zero COVID” mocno wpływa na globalne łańcuchy dostaw. To już kolejny rok z rygorystycznymi obostrzeniami w tym regionie.

- Zdążyliśmy dostosować do nich swoje procesy, aby zminimalizować ich wpływ na nasze operacje i realizowany transport dla klientów. Jednak fala społecznych protestów z przełomu listopada i grudnia już doprowadziła do stopniowego luzowania restrykcji, co być może pozwoli wzmocnić chiński eksport, a co za tym idzie – udrożnić trasy transportowe z resztą świata, m.in. z Europą – przewiduje prezes Buraś z DHL Express.

Narazie jednak obserwuje się w Chinach odłożone w czasie skutki trwającego dotychczas twardego lockdownu, który ograniczał wymianę międzynarodową i możliwości produkcyjne wielu firm w tym regionie. Sytuacja w Państwie Środka powoduje też opóźnienia w transporcie morskim – obecnie transport towarów kontenerowcem może trwać nawet do 90 dni.

- W dobie rosnących kosztów stałych i walki o płynność finansową coraz więcej firm przekonuje się, że transport drogą lotniczą pozwoli im nie zamrażać środków na dłuższy czas podczas transportu zamówionych towarów. Zmienia się także sposób, w jaki klienci kupują. Obecnie rzadziej są zamawiane duże partie towaru, np. kontenerami, na rzecz mniejszych partii, które dotrą szybciej drogą lotniczą. To szczególnie ważne, kiedy mówimy o e-commerce, gdzie liczy się czas i stała dostępność produktu – dodaje Tomasz Buraś.

E-commerce stanowi jedną z czterech głównych branż obsługiwanych przez DHL Express. Z danych przewoźnika wynika, że w najbliższych latach branża nadal będzie odnotowywać silny wzrost e-handlu B2B.

Firmy przenoszą produkcję bliżej Europy. Rynek lotniczego cargo się kurczy

Menedżerowie lotniczego cargo w Polsce przyznają, że łańcuchy dostaw – te wypracowane przed pandemią – nadal są zachwiane. Poza tym wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję przyczyniły się do wzrostu kosztów oraz znacznie wydłużyły czas transportu.

- Dlatego obserwujemy przenosiny firm i ich centr produkcyjnych z Dalekiego Wschodu na obrzeża Europy; jest to proces powolny, ale postępujący – zauważa Ryglewicz z Lufthansy Cargo.

- Generalnie rynek cargo lotniczego w 2022 roku skurczył się zarówno pod względem ilości, jak i wartości w stosunku do rekordowego 2021, mimo że zdolności przewozowe we wszystkich głównych regionach są znacznie wyższe niż w ubiegłym roku – dopowiada Olga Palec-Furga.

A to powoduje, że z miesiąca na miesiąc nadawcy na głównych trasach mają więcej możliwości i czasu na decyzję.

- U klientów korporacyjnych rozpoczął się proces renegocjacji kontraktów frachtu morskiego, lotniczego i reorganizacji całego łańcucha dostaw. Większość nadawców wraca do regularnych zapytań w drodze przetargów. Sytuacja z hamowaniem popytu i mniejsza skłonność do gromadzenia zapasów sprzyjają normalizacji, a powrót do "normalności" znanej z lat przed pandemią nie jest już fikcją - przekonuje dyrektor generalna polskiego oddziału R-BAG.

Światowe stawki są obecnie o 25 proc. niższe pomimo wyższych dopłat paliwowych, ale pozostają nadal znacznie powyżej poziomów sprzed COVID-19.

Wojna o paliwo. Rafinerie przestały produkować dla lotnictwa

Wybuch wojny branża lotnicza najbardziej odczuła właśnie w cenach paliwa – drugi i trzeci kwartał 2022 roku to okresy wzrostów cen dopłat paliwowych, które mocno uderzyły po kieszeni spedytorów, eksporterów oraz importerów.

- W 2022 r. widzieliśmy wzrost ceny ropy, a co za tym idzie - wzrost ceny paliw, która już i tak była wysoka, ponieważ w trakcie pandemii rafinerie przestały produkować paliwo lotnicze. Nie było wówczas na nie wielkiego zapotrzebowania i dlatego przestawiły się one na inną produkcję. Nagły wzrost w ruchu lotniczym latem 2022 spowodował, że zaczęło brakować paliwa lotniczego i cena szybko poszybowała do góry. Koszt paliwa na poszczególną operację wzrósł o 30 proc. rdr – wylicza dyrektor Lufthansy Cargo na Europę Centralną.

Wojna to też ograniczenia w ruchu lotniczym spowodowane sankcjami oraz wyłączeniem z ruchu lotniczego strefy działań militarnych. Trasy z Europy do Azji wydłużyły się w niektórych przypadkach z 11 godzin do 15 godzin lotu.

- W pierwszych tygodniach wojny można było zaobserwować chwilową stagnację w międzynarodowym przepływie towarów. Z jednej strony było to spowodowane pewnymi ograniczeniami logistycznymi, a z drugiej wiele podmiotów na całym świecie oczekiwało na dalszy rozwój wydarzeń. W miarę upływu czasu sytuacja handlowa zaczęła się stabilizować, minął początkowy niepokój na rynkach i handel międzynarodowy z Polską wrócił do normy – ocenia Buraś z DHL Express.

Polska korzysta z wyjątkowej sytuacji wypełniając rynkową lukę, ale cargo i tak podbiera nam Zachód

Wstrzymanie ruchu komercyjnych przelotów nad Ukrainą otworzyło operatorom logistycznym w Polsce nowe możliwości, bo rynek nie znosi próżni.

- Polska bez wątpienia na tym korzysta. Duża ilość towaru ląduje na i wylatuje z polskich lotnisk, a połączenie z Ukrainą odbywa się drogowo ze względu na położenie geograficzne. Dotyczy to nie tylko uzbrojenia i pomocy humanitarnej, ale również zwykłego towaru, np. produkowanego na Ukrainie i docierającego na amerykański rynek zbytu przez Polskę. Ten wzrost przesyłek z i do Ukrainy wygenerował ogromny popyt na powierzchnie magazynowe i dostępność ich rosła z tygodnia na tydzień. Firmy logistyczne wykazały się ponadprzeciętną elastycznością, udowadniając po raz kolejny, że odporność, „antykruchość” i kreatywność mają w genach – chwali Olga Palec-Furga, dyrektor generalna polskiego oddziału R-BAG.

Trzeba jednak dodać, że największym problemem polskiego rynku lotniczego cargo - w porównaniu do krajów Europy Zachodniej - jest w większości słaba i mało zautomatyzowana infrastruktura magazynowa, niska przepustowość kontroli bezpieczeństwa oraz mała liczba nadawców posiadających status „KC”, czyli Znanego Nadawcy.

- Polska jest w dalszym ciągu „feederem” innych lotnisk, a na horyzoncie nie widać radykalnych zmian, które zapewniłyby wzrost na miarę możliwości oraz potencjału polskiego rynku transportu. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt polityki dużych spedycji, przez co polskie oddziały niejednokrotnie zobowiązane są do konsolidowania części swojego wolumenu na lotniskach takich jak Frankfurt lub Amsterdam – podsumowuje Palec-Furga.

