Rosyjski tranzyt kolejowy przez Litwę został przywrócony, ale Wilno wskazuje problemy

Po kilku tygodniach niepewności, zamieszania politycznego i prawnego wznowione zostały przejazdy tranzytowe przez Litwę pociągów z Rosji do jej enklawy w obwodzie kaliningradzkim. Nadal towarzyszy temu jednak na Litwie wiele emocji społecznych i politycznych.

Koleje Litewskie potwierdziły formalnie, że pierwszy pociąg z Rosji dotarł do granicy litewskiej 26 lipca. Był to krótki skład, liczący tylko pięć wagonów z cementem, ale symbolicznie przywrócił w pełni kolejowy ruch tranzytowy przez Litwę. W istocie jego zakaz dotyczył ograniczonej liczby produktów, a nie tranzytu w ogóle.

Litwini przywrócili tranzyt niechętnie

Wielu Litwinów uważa, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odmrożenia w pełni tranzytu jest błędna.

Przedwczoraj Kiejstutis Budrys, główny doradca prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa narodowego, powiedział, że Litwa nie powinna ani modernizować, ani naprawiać „rosyjskich” torów kolejowych. Takie działania, jego zdaniem, zostałyby uznane za niezgodne z prawem. I jak dodał, głównym problemem jest podejście Zachodu do Rosji – nadal zbyt optymistyczne i zakładające, że istnieją wspólne podstawy do interesów z Rosją. A Litwa powinna skupić się na zerwaniu więzi z Rosją we wszystkich sektorach, nie tylko w energetyce.

Premier Litwy Ingrida Simonyte w wywiadzie dla litewskiego nadawcy publicznego LRT powiedziała, że „KE nie wzięła pod uwagę możliwych reakcji na swoje wyjaśnienia dotyczące tranzytu objętych sankcjami rosyjskich towarów do Kaliningradu".

Z kolei litewski minister transportu Marius Skuodis powiedział Baltic News Service, że najważniejsze jest uzgodnienie sposobu obliczania wielkości tranzytu dla towarów wymienianych między Kalinigradem a Rosją. Jego zdaniem powinny opierać się na średnim wolumenie wożonym przez kolej w ciągu ostatnich trzech lat. Według danych LTG Cargo, spółki z grupy Koleje Litewskie (LG), w 2021 r. przewieziono na tej trasie prawie 2 mln ton towarów. Były to głównie produkty spożywcze, które opuściły obwód kaliningradzki w kierunku Rosji centralnej.

Problemem jest też kontrola i odprawy nowych grup towarów, które dotychczas nie były przedmiotem transportu.

Tranzyt został wstrzymamy o północy 18 czerwca, gdy w życie wszedł czwarty pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji (z 15 marca br.), zakazujący importu oraz transportu wybranych wyrobów z żelaza i stali wyprodukowanych w Rosji. Miał on być rozszerzany stopniowo na kolejne grupy towarów, w tym np. cement i drewno.

Pod wpływem m.in. protestów Moskwy, Komisja Europejska - obawiając się eskalacji w stosunkach unijno-rosyjskich - zdecydowała, że żadne sankcje wobec tranzytu kolejowego nie mają zastosowania wobec Kaliningradu, ponieważ dotyczy on transportu „między dwiema różnymi częściami tego samego kraju”.

