Rosyjskie bomby paliwowe pływają po międzynarodowych wodach

Nawet sześć tygodni muszą czekać na rozładunek tankowce z rosyjską ropą w chińskim porcie Qindao. W Pekinie i New Delhi narasta obawa, że rosyjską ropę transportują tankowce-wraki, a to, co kraje zaoszczędzą na taniej ropie, będą musiały wydać na likwidację szkód.

Rosja eksportuje obecnie ropę głównie tankowcami.

Nowoczesnych tankowców na rynku brakuje.

Odbiorcy rosyjskiego surowca obawiają się starych statków.

Atak na Ukrainę spowodował nałożenie na Rosję licznych sankcji. Kluczowe z punktu widzenia Moskwy są te dotyczące możliwości eksportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Nie dość, że wielu odbiorców zrezygnowało z zakupu "krwawej ropy", to dodatkowo rosyjskie firmy zmuszone są sprzedawać surowiec z dużym upustem.

Szlaki eksportu się zmieniły, a tankowców zaczyna brakować

Jednak nie to jest największym wyzwaniem dla rosyjskich koncernów. Należy pamiętać, że przed wojną znaczną część rosyjskiej ropy eksportowano siecią ropociągów. Teraz pracują one tylko z minimalną wydajnością, bo kraje Unii Europejskiej - z nielicznymi wyjątkami - rosyjskiej ropy nie kupują.

Moskwa zmuszona jest eksportować węglowodory statkami. I właśnie nimi dostarczany jest surowiec do Indii i Chin. Problem w tym, że "flota cieni" - jak ochrzczono pływające często w ciszy radiowej statki - jest stara.

Rosjanie dysponują bowiem zbyt małą liczbą własnych nowoczesnych jednostek. Tymczasem zachodnie linie nie chcą przewozić rosyjskiej ropy. By nadal móc eksportować surowiec, Moskwa przez pośredników skupuje stare tankowce, także i takie, które do europejskich portów nie mogą zawijać. W sumie takich podejrzanej jakości statków może być nawet tysiąc.

Statki bez kontroli, z podejrzanymi ubezpieczeniami

Większość z nich wozi ropę do głównych obecnie klientów rosyjskich spółek naftowych - czyli Chin i Indii. Jednak nawet tam pojawiają się wątpliwości.

2 maja na kotwicowisku zlokalizowanym w Malezji wyleciał w powietrze tankowiec Pablo. Jednostka została zniszczona. Statek klasy aframax był na szczęście pusty. To, co najciekawsze to fakt, że ta leciwa jednostka (26 lat) była zarejestrowana w Gabonie. Zdaniem specjalistów inne państwa nie chciały się bowiem zgodzić na zarejestrowanie statku ze względu na jego zużycie.

Statek wcześniej przewoził ropę z obłożonej sankcjami Wenezueli, a teraz korzystali z niego Rosjanie.

Komentarze do tego zdarzenia są jednoznaczne. Gdyby statek był załadowany, doszłoby do katastrofy ekologicznej na ogromną skalę.

Nic więc dziwnego, że w Pekinie i New Delhi uruchomiły się sygnały alarmowe. Oba te kraje oszczędzają gigantyczne kwoty, kupując tanią rosyjską ropę, a zarazem ryzykując problemami. Zarówno w Chinach, jak i Indiach główne terminale naftowe zlokalizowane są w bardzo gęsto zaludnionych obszarach. Ewentualna katastrofa statku z ropą mogłaby dotknąć nawet milion ludzi.

Tankowców brakuje i nic się w tej kwestii w najbliższych latach nie zmieni

Na razie jednak nic nie wskazuje na poprawę sytuacji. Zarówno Chińczycy, jak i Hindusi wzmogli kontrole statków. Te mające problemy techniczne nie są po prostu wpuszczane. Czekają na kotwicowiskach do czasu usunięcia awarii.

Wyjściem byłoby zamówienie przez Chiny i Indie nowych jednostek. Jednak - po pierwsze - potrzeba na to czasu - sam statek buduje się około roku. Po drugie - w przypadku normalizacji sytuacji statki te mogą stać się zbędne.

Na razie więc rosyjską ropę wciąż wożą niemal wraki. I ten proceder może się nasilać. Z danych Clarkson Research Services wynika, że od ponad pół roku nie został zezłomowany żaden duży tankowiec. Taka sytuacja nie miała miejsca od ponad czterech dekad.

