Rosyjskie ciężarówki wyrzucone z Unii, ale nie wszystkie. Są liczne wyjątki

Jak już informowaliśmy w piątek 8 kwietnia, Unia Europejska wprowadziła od 9 kwietnia zakaz wykonywania transportu drogowego towarów na jej terytorium, w tym także tranzytu, przez przewoźników i inne przedsiębiorstwa mające siedzibę w Rosji i na Białorusi. Zakaz ma jednak liczne wyjątki a w sieci pojawiły się już ogłoszenia firm ze Wschodu, które próbują obejść obostrzenia.

Nowe przepisy nie likwidują całkowicie obecności rosyjskich i białoruskich samochodów ciężarowych na europejskich, w tym na polskich, drogach.

Łaskawie potraktowano obwód kaliningradzki, gdzie sankcje byłyby odczuwalne najmocniej. W praktyce Unia zapewniła rosyjskim pojazdom korytarz tranzytowy pomiędzy Rosją i Białorusią a obwodem kaliningradzkim przez terytorium Polski i Litwy - komentuje Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Jeżeli Rosja i Białoruś nie wprowadzą retorsji, to przewozy do tych państw prowadzić będą mogli, w większym niż dotychczas stopniu, głównie przewoźnicy z Polski i Litwy. Jednak oprócz ekonomii będą decydować o tym także względy moralne i techniczne.

przywozu lub transportu do Unii paliw kopalnych oraz metali;

zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, a także nawozów;

humanitarnym;

funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów;

przekazania lub wywozu do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w ramach współpracy kulturalnej z Rosją.



Sankcje nie dotyczą unijnych przewoźników, czyli między innymi polskich.



- Z zaproponowanych przez Unię wyjątków wynika, że wprowadzane sankcje nie likwidują całkowicie obecności rosyjskich i białoruskich samochodów ciężarowych oraz ciągników siodłowych na europejskich, w tym na polskich, drogach. Dosyć łaskawie potraktowano obwód kaliningradzki, gdzie sankcje byłyby odczuwalne najmocniej. W praktyce Unia zapewniła rosyjskim pojazdom korytarz tranzytowy pomiędzy Rosją i Białorusią a obwodem kaliningradzkim przez terytorium Polski i Litwy - komentuje Maciej Wroński, prezes TLP, cytowany na stronie internetowej organizacji.



- O tym, czy wprowadzone sankcje transportowe będą odczuwalne przez agresorów, zadecyduje sama Rosja i jej sojusznik Białoruś. Jeżeli wprowadzą one retorsję w postaci analogicznego zakazu ruchu na swoim terytorium dla pojazdów należących do unijnych przedsiębiorstw, wtedy łańcuch dostaw zostanie przerwany. Przynajmniej w tych grupach towarowych, które nie są wskazane w katalogu możliwych do wprowadzenia wyłączeń - dodaje.

