Rosyjskie plomby pomogą poruszać się po Nowym Jedwabnym Szlaku

W najbliższych tygodniach Rosja wdroży system plombowania towarów w kontenerach, jadących tranzytem z krajów Unii Europejskiej do krajów azjatyckich, w tym Chin. Stwarza to nowe warunki do eksportu na Daleki Wschód także produktów, szczególnie rolno-spożywczych, które nie są przepuszczane, ponieważ są objęte embargiem importu przez Rosję.