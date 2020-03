Równo rok temu Boeing musiał uziemić samoloty B737 Max

13 marca 2019 r. Boeing zmuszony został do uziemienia swoich najnowszych maszyn B737 Max. Od tego czasu koncern ponosi gigantyczne straty, bo wciąż nie wiadomo, co dalej z samolotem. Paradoksalnie koronawirus dla giganta to nie tylko problemy.

Kiedy Max poleci ponownie?

Obecnie Boeing zakłada, że Maksy powrócą na trasy w połowie roku. Trwają testy, sprawdzane są kolejne istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa lotu elementy maszyn.Jednak w związku z wątpliwościami co do prawidłowego nadzoru całego procesu przez FAA powrót samolotów do służby może się wydłużyć.Dla Boeinga to powód do zmartwienia, ale mniejszy niż się jeszcze całkiem niedawno wydawało.Cała branża lotnicza z powodu epidemii koronawirusa przeżywa bowiem gigantyczne problemy. Setki maszyn stoi pusta, ponieważ linie lotnicze kasują połączenia.Dotychczas Boeing musiał szykować miliony na odszkodowania za opóźnienia w dostawach. Teraz według ekspertów, linie w najbliższym czasie mogą wcale nie być zainteresowane odbiorem nowych maszyn. Taka sytuacja może potrwać nawet pół roku. To zaś według specjalistów najpewniej oznacza, że obie strony dojdą do porozumienia i Boeing nie będzie musiał płacić odszkodowań za czas, w którym linie ograniczają loty z powodu koronawirusa.