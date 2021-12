Rozbudowa lotniska w Radomiu ma sens [OPINIA]

Rozbudowa lotniska w Radomiu pozwoli Polskim Portom Lotniczym na zdywersyfikowanie portfela lotnisk w województwie mazowieckim Dla regionu to szansa rozwoju, powstanie wielu nowych miejsc pracy nie tylko w porcie, ale i w segmencie usług okołolotniskowych - pisze Artur Bartoszewicz, ekonomista SGH.

Patrząc na plany inwestycje widać, że z każdym rokiem Radom będzie coraz lepiej skomunikowany z mieszkańcami Mazowsza i ościennych województw, więc na pewno szybko stanie się popularnym portem z dużym ruchem powietrznym. Z lotniska będą korzystać głównie linie low costs oraz czartery.Przy okazji rozmów o skali inwestycji warto obalić powszechny mit - rozbudowę lotniska w Radomiu PPL finansuje ze środków własnych, a wartość robót budowlanych nie przekroczy 750 mln PLN.Warto dodać, że zwroty z inwestycji w przypadku projektów infrastrukturalnych, a takim jest rozbudowa lotniska w Radomiu są liczone na wiele lat. Nie jest to budowa np. biurowca, która zwróci się inwestorowi średnio po 10 latach. Ten proces jest kilkukrotnie dłuższy. Należy jednak na to spojrzeć perspektywy rozwoju, a ta jest obiecująca. Dla PPL jest to możliwość świadczenia usług na szerszą skalę biorąc pod uwagę ograniczoną przepustowość LCH (która została w pełni wyczerpana w 2019 r.), możliwość obsługi większej ilości pasażerów w komfortowych warunkach oraz większej ilości operacji lotniczych dla których sloty w Warszawie były niedostępne z powodu ich braku.Rozbudowa lotniska w Radomiu pozwoli PPL-owi na zdywersyfikowanie portfela lotnisk w województwie mazowieckim (od drogiego i hubowego portu w samej Warszawie po nisko kosztowy port oddalony o 1 godzinę od Centrum Warszawy w Radomiu). Dla regionu, to szansa rozwoju, powstanie wielu nowych miejsc pracy nie tylko w Porcie Lotniczym, ale w segmencie usług około lotniskowych takich jak wynajem samochodów, taksówki, noclegi, gastronomia.Czytaj także: Piloci LOT będą się szkolić w Radomiu