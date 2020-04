Rozbudowa PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach pozwoli na urynkowienie spółki

Umowa PKP Intercity Remtrak i Rafametu Kuźnia Raciborska ws. dostawy sześciu maszyn do modernizowanego zakładu w Idzikowicach koło Opoczna nabiera kształtu. - Aktualnie zakończyliśmy etap strukturyzacji transakcji, ustalenia jej warunków biznesowych oraz harmonogramu realizacji właściwego dla uzgodnionego zakresu pracy dla każdej ze stron - mówi Wojciech Miedziński, prezes ARP Leasing Sp. z o.o.

Kontrakt zawarty z Rafametem to nie jedyna umowa na dostawę maszyn do oddziału w Idzikowicach podpisana w ostatnim czasie przez PKP Intercity Remtrak. Zakład zostanie wyposażony również w dwie prasy do montażu i demontażu kół, tarcz hamulcowych i zestawów kołowych oraz wyważarkę do zestawów kołowych w poziomie posadzki, stosowanych w wagonach i lokomotywach eksploatowanych przez PKP Intercity. Umowy podpisane ze spółkami Hydrapress i Climat opiewają łącznie na kwotę 3 mln zł.- Zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanego taboru jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa. Zakup nowych, specjalistycznych maszyn sprawi, że będziemy mogli dokonywać najważniejszych napraw na poziomie P4 oraz P5 i to w ramach jednej Grupy Kapitałowej - mówi Zbigniew Ciemny, prezes PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.Od września 2019 r. trwa trzeci etap modernizacji oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach, który zakłada budowę dwóch hal naprawczych. Oprócz hali, w której będą wykonywane naprawy zestawów kołowych i wózków, powstanie drugi obiekt, przeznaczony do realizacji napraw lokomotyw i wagonów. Inwestycja ma również istotne znaczenie z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. Docelowo pracę w oddziale na terenie Idzikowic znajdzie od 400 do 450 nowych pracowników, co przełoży się łącznie na ponad 800 miejsc pracy.