Rozmawiamy z Emilem Wąsaczem. Autostrady w Polsce zmienią się

– Bramki – jako punkty kontrolne – zostaną z nami jeszcze długo, choć już z otwartymi szlabanami. Rozwiną się jeszcze bardziej i upowszechnią metody zdalne, pozwalające na automatyczny pobór opłaty. Będą obejmować coraz więcej dróg – przewiduje Emil Wąsacz, prezes zarządu Stalexport Autostrady SA oraz Stalexport Autostrada Małopolska SA.

- Kluczowym powodem budowy bramek - tak w Polsce, jak na całym świecie - było dążenie do zapewnienia szczelności systemu poboru opłat. Nie istniały inne technologie pozwalające weryfikować wniesienie opłaty za przejazd konkretnym pojazdem. Nawet dzisiaj systemy oparte o videotolling nie są jeszcze na tyle rozwinięte ilościowo, żeby kontrolować całość ruchu w godzinach wysokiego natężenia. Dlatego bramki jako punkty kontrolne zostaną z nami jeszcze długo, choć już z otwartymi szlabanami.Jedno jest pewne – rozwiną się jeszcze bardziej i upowszechnią metody zdalne, pozwalające na automatyczny pobór opłaty. Ponieważ rozwój technologii pozwala rezygnować ze stawiania bramek, to zapewne bezpośrednimi opłatami za korzystanie zostaną objęte także inne drogi. Dotyczy to całego świata, bo model, w którym to użytkownik płaci, a nie podatnik, jest najbardziej efektywny i sprawiedliwy.- Ależ czas pobierania opłat raczej właśnie nastaje! I – jak zaznaczyłem – nie chodzi tu tylko o autostrady, bo za podróże nimi ludzie płacą od dekad. Rozwój technologii, jej powszechność i związana z tym zdolność do precyzyjnego mierzenia, na ile konkretny pojazd korzystał z płatnej infrastruktury, pozwoli na sprawiedliwe obciążenie korzystającego, czyli nieobciążanie innych, ewentualnie obciążanie ich w mniejszym stopniu.Czytaj także: Autostrada A4 będzie rozbudowana o trzeci pas. Minister złożył podpis Możliwości budowania bardziej złożonych i szczelnych systemów zarządzania opłatami, przy jednoczesnej możliwości rezygnacji ze stawiania służącej temu infrastruktury wpływającej na płynność ruchu – jak tradycyjne bramki – otwiera przed dysponentami systemów drogowych nowe możliwości. Jeśli nałożymy na to rosnącą liczbę pojazdów elektrycznych, których kierowcy nie uiszczają opłaty drogowej w paliwie – konieczność reorganizacji sposobu finansowania utrzymania i budowy dróg będzie nieunikniona.- Kierunek oceniam pozytywnie. Poza zniesieniem manualnego poboru, byłoby dobrze upowszechnić system opłat elektronicznych na odcinki koncesyjne, by kierowcy nie musieli obsługiwać kilku rozwiązań, jadąc przez Polskę.- Raczej nieznacznie, o ile na danym odcinku funkcjonują już metody automatycznego poboru. Interoperacyjność systemów poboru opłat, jeśli zostanie wprowadzona, o co zabiegamy od wielu lat, będzie z pewnością wymagała od koncesjonariuszy, ale też od strony publicznej, wysiłku i inwestycji, jednak nie przyniesie to rewolucji w sposobie funkcjonowania. Jako koncesjonariusz będziemy w tym zakresie bardzo ostrożnie podejmować decyzje. Na razie nie mamy do nich żadnych podstaw.- Bez wątpienia potrzebny jest duży wysiłek organizacyjny i formalny, spotęgowany barierą zróżnicowania funkcjonujących modeli koncesyjnych. W ostatnich latach służby resortu zajmowały się budową systemu poboru opłat na autostradach i drogach zarządzanych przez GDDKiA i zapewne brak pewności co do docelowego kształtu tego systemu również nie służył podejmowaniu tej ważnej dla kierowców kwestii.- W transporcie osobowym to dążenie sprzyja nie tyle rozwojowi kolejnictwa, ile elektromobilności w ogóle, a przyzwyczajenie do korzystania z indywidualnych środków transportu i przesądzenia polityczne napędzają rozwój rynku samochodów elektrycznych.Na A4 Katowice-Kraków blisko 80 proc. ruchu stanowią samochody osobowe, więc spodziewam się raczej, że z biegiem czasu na tej autostradzie będzie nieco czyściej i ciszej, ale raczej nie bardziej pusto. Inaczej rzecz się ma w przypadku transportu towarów, gdzie odpowiedzią na potrzebę dbałości o klimat są rozwiązania multimodalne. Transport drogowy jest i na długo jeszcze pozostanie ich integralną składową.