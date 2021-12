Rozruch urządzeń i instalacji w obiektach przekopu Mierzei Wiślanej

Trwają rozruchy urządzeń i instalacji obiektów na budowie Przekopu Mierzei Wiślanej. Jednym z najważniejszych jest Kapitanat Portu Nowy Świat, gdzie znajduje się serce przeprawy, czyli nadrzędny system sterowania ruchem statków - przekazał w piątek Urząd Morski w Gdyni.

W kompetencjach Kapitanatu Portu Nowy Świat będą generalny nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, ochroną środowiska, ochroną przeciwpożarową oraz kontrola nad przeprawą śluzową.

Aby to wszystko było możliwe i bezpieczne, konieczne było wykorzystanie najwyższej klasy wyposażenia stacji operatorskiej nadrzędnego systemu sterowania. System nie będzie działał bez odpowiednich specjalistów.

W kapitanacie pracować będzie kapitan, jego zastępca, oficerowie inspekcyjni, oficerowie kierujący ruchem portowym i bosmani. Rekrutacja na oficerów i bosmanów do pracy w przyszłym kapitanacie już trwa.

"Prace na budowie Kanału Żeglugowego realizowane są sprawnie. Z optymizmem patrzymy na terminowe zakończenie robót na Mierzei Wiślanej. Pozostałe części inwestycji nabierają rozpędu. Trwa obudowa brzegów rzeki Elbląg, budowa mostu w Nowakowie, natomiast na pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym został już ogłoszony przetarg" - poinformował wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, cytowany w komunikacie.

Budowa Przekopu Mierzei Wiślanej to sposób na wytyczenie nowej drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańska. Po to, by taki ruch statków był możliwy i jednocześnie nie ograniczał ruchu samochodowego, niezbędne jest wybudowanie m. in. kanału żeglugowego ze śluzą, mostów obrotowych i przestrzeni, z której tym wszystkim będzie można zarządzać, czyli kapitanatu - przypomniał w komunikacie z postępu prac inwestor.

"Dodatkowymi specyficznymi zadaniami będzie obsługa bram śluzy, mostów obrotowych i regulacja ruchu kołowego w obrębie kapitanatu i przeprawy śluzowej" - przekazał Paweł Perkowski, koordynator ds. Kapitanatu Nowy Świat z Urzędu Morskiego w Gdyni.

Wyjaśnił, że aby to wszystko było możliwe i bezpieczne, konieczne było wykorzystanie najwyższej klasy wyposażenia stacji operatorskiej nadrzędnego systemu sterowania. System nie będzie działał bez odpowiednich specjalistów. W kapitanacie pracować będzie kapitan, jego zastępca, oficerowie inspekcyjni, oficerowie kierujący ruchem portowym i bosmani. Rekrutacja na oficerów i bosmanów do pracy w przyszłym kapitanacie już trwa.

System sterowania można podzielić na trzy bloki funkcjonalne. Pierwszy to stanowisko odpowiedzialne za samą przeprawę - służące sterowaniu i monitorowaniu procesów zachodzących w momencie przepływania statków przez kanał. Chodzi o obrót mostów, otwieranie i zamykaniem bram śluzy południowej i północnej, sterowanie rogatkami, sygnalizatorami, szlabanami, tablicami zmiennych treści, itp.

Stanowisko to składa się m. in. z monitorów wielogabarytowych dotykowych i paneli awaryjnych, które w momencie ewentualnej usterki pozwolą otworzyć lub zamknąć dany most czy stertować bramami śluzy - wyjaśnił Łukasz Biernat, koordynator robót branżowych w konsorcjum NDI/Besix, które jest generalnym wykonawcą tej inwestycji.

Drugim blokiem jest stanowisko rezerwowe - dla przeprawy części południowej, czyli wejścia do rzeki Elbląg. W razie awarii będzie ono umożliwiało sterowanie mostem w Nowakowie.

Trzecim blokiem funkcjonalnym jest stanowisko ochrony obiektu - obsługuje system sygnalizacji pożaru czy włamania i napadu, kontroli dostępu, a także prawie 100 kamer systemu telewizji dozorowej i ochrony perymetrycznej - przekazał Biernat.

"Obecnie na ukończeniu mamy roboty od mostu południowego do Zalewu Wiślanego. Wykonane są oczepy żelbetowe, droga techniczna wraz z nawierzchnią z kostki. Kończymy montowanie elementów wyposażenia hydrotechnicznego. Poza tym od strony zachodniej zakończono prace związane z wykonaniem narzutu kamiennego, a od strony wschodniej tego typu prace są już na ukończeniu" - wyliczył Wojciech Deputat, kierownik robót drogowych z konsorcjum NDI/Besix.

W ramach inwestycji prowadzony jest stały monitoring przyrodniczy i realizowanych jest wiele działań w trosce o środowisko. M. in. w najwęższym miejscu kanału żeglugowego zostały zlokalizowane cztery pochylnie, tworzące dwa niezależne przejścia dla zwierząt.

Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym będzie miała docelowo 181 hektarów. Dotąd wykonano tam zdecydowaną większość prac związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych czy montażem ściągów. Trwają też roboty czerpalne oraz zasypywanie grobli wyspy. Odbywa się układanie kamienia na pasie technicznym i narzutu z kamienia hydrotechnicznego na skarpie. Wkrótce zostanie wykonana połowa cięcia ścianki szczelnej.

Jak podał Urząd Morski w Gdyni, mimo coraz trudniejszych warunków atmosferycznych, generalny wykonawca nadal ma ambitne plany. W najbliższych miesiącach są to prace na Zatoce Gdańskiej, tj. zakończenie zasypywania grodzy na Falochronie Zachodnim, kontynuacja prac narzutowych i robót żelbetowych na obu falochronach czy wykonywanie podłoża i warstwy wyrównawczej z betonu i nadbudowy także na obu falochronach.

W rejonie śluzy w dalszym ciągu będą wykonywane oczepy na ścianach. Przewidziano też montaż elementów konstrukcji stalowej bram oraz mechaniki, a także wyposażenia hydrotechnicznego.

Rozpoczęły się również próbne obciążenie Mostu Północnego. Most Południowy został oddany do użytku już na początku lata.

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej - pierwszej części całej inwestycji, ma zakończyć się w 2022 roku. Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to odcinek o długości blisko 25 kilometrów.

