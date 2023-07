RPA: W zderzeniu dwóch autobusów zostało rannych 77 osób, dwie poważnie

77 osób zostało rannych, w tym dwie poważnie, w zderzeniu dwóch autobusów, do którego doszło we wtorek przy wjeździe do budynku Uniwersytetu w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki - poinformowały lokalne władze.

Jeden z autobusów należał do uniwersytetu i przewoził studentów między kampusami. Drugi to pojazd miejski.

Wszystkich 77 rannych zostało umieszczonych w szpitalach, wśród nich są obaj kierowcy pojazdów - przekazała lokalna policja.

Po zderzeniu jeden z autobusów staranował ogrodzenie budynku uniwersytetu i przewrócił się na bok. Drugi pojazd wjechał w betonowy przystanek autobusowy. Do wypadku doszło ok. godz. 7 rano. Jego przyczyna nie jest na razie znana, sprawa jest badana przez policję.

Uniwersytet w Johannesburgu zaoferował studentom, którzy ucierpieli w wypadku pomoc psychologiczną.

