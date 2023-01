Ruch lotniczy na europejskich lotniskach szybko się odbudowuje/wrzut

Według europejskiej agencji Eurocontrol ruch lotniczy na naszym kontynencie powrócił w minionym roku do poziomu 83 procent ruchu sprzed pandemii. Na lotniskach odprawiono około 2 miliardów pasażerów.

W minionym roku linie lotnicze odczuły skutki wojny na Ukrainie i masowych strajków personelu

Ten rok powinien być jeszcze lepsze pomimo zapowiadanego wzrostu cen biletów

Przewoźnicy niskokosztowi wyszli zwycięsko z walki o pasażerów

Eurocontrol czyli Europejska Organizacja do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej w opublikowanym komunikacie podała, że ruch lotniczy w 2022 roku powrócił do poziomu 83 procent ruchu z 2019 roku, kiedy pojawił się światowy kryzys zdrowotny.

Ruch pasażerski po okresie pandemii wraca do poziomów z 2019 roku

Koniec obostrzeń wynikających z pandemii Covid-19 oraz wysokie ceny paliw na stacjach paliwowych zachęciły pasażerów do masowego korzystania z połączeń lotniczych. Spowodowało to bardzo solidne odbicie, które przełożyło się na około 2 miliardy odprawionych w ubiegłym roku pasażerów w porównaniu z 2,42 miliardami w 2019 roku. Liczby te obejmują wszystkie odloty i przyloty do Europy.

W swoim komentarzu Eurocontrol wskazuje, że uzyskane wskaźniki byłyby znacząco lepsze, gdyby nie perturbacje związane z agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę. W wyniku wprowadzonych unijnych sankcji i decyzji o zamknięciu przestrzeni powietrznej dla samolotów pasażerskich rosyjskich linii lotniczych w okresie ostatnich dziesięciu miesięcy anulowanych było kilkadziesiąt tysięcy lotów.

Rosyjska agresja na Ukrainę wprowadziła ogromne zamieszanie w ruchu lotniczym

Z powodu działań wojennych wstrzymano połączenia na trasach do ukraińskich portów lotniczych. Wiele wskazuje na to, że także w tym roku sytuacja nadal nie wróci do normalności. Trudno także przewidzieć konsekwencje związane z kolejną falą zakażeń koronawirusem w Chinach.

Osobną sprawą są anulowane i opóźnione loty wynikające z braku personelu naziemnego do obsługi technicznej samolotów, a także bagaży pasażerów. Powtarzające się akcje strajkowe kontrolerów ruchu lotniczego, pilotów, personelu pokładowego, ale także bagażowych i służb ochrony, doprowadziły w minionym roku do odwołania kilkuset tysięcy lotów.

Warte jednak podkreślenia jest to, że perturbacje dotyczyły linii niskokosztowych, jak i klasycznych linii. Dodatkowym obciążeniem były setki milionów wypłaconych odszkodowań dla pasażerów lub konieczność dokonywania zmian rezerwacji i ponoszenie opłat hotelowych.

Eurocontrol spodziewa się, że w obecnym roku ruch zwiększy się i będzie na poziomie 92 procent z roku 2019.

W 2022 roku niemieckie lotniska odzyskały 75 procent ruchu sprzed pandemii, Francja 86 procent, Hiszpania 91 procent, Portugalia 96 procent, ale Grecja już 101 procent, a Albania 137 procent. Nisko kosztowi przewoźnicy zrealizowali przewozy na poziomie 85 procent a linie konwencjonalne 75 procent.

Ryanair przewiózł w minionym roku 106,4 miliona pasażerów na wszystkich trasach

Niekwestionowanym zwycięzcą walki o europejskich pasażerów okazał się Ryanair, który zrealizował 109 procent lotów i łącznie na wszystkich połączeniach przewiózł ponad 106,4 miliona pasażerów. W samym grudniu 2022 roku samoloty przewoźnika wykonały ponad 65,5 tysiąca lotów z 11,5 milionami osób na pokładzie. Wypełnienie maszyn było też na rekordowym poziomie 92 procent, podczas gdy w 2021 roku to było 81 procent.

