Ruch na krakowskim lotnisku wraca do stanu sprzed pandemii

W maju 2022 roku z usług krakowskiego lotniska Kraków Airport w Balicach skorzystało 681,2 tysiące pasażerów czyli o 9 procent mniej w stosunku do rekordowego maja 2019 roku, ale już o 778 procent więcej niż w maju ubiegłego roku. Ten wynik pokazuje, że realne jest, aby w 2022 roku zostało odprawionych 5,4 miliona osób.

To kolejny dobry miesiąc w ruchu pasażerskim na lotnisku Kraków Airport w Balicach. W maju z połączeń realizowanych przez 20 linii lotniczych do 145 miast w Europie, Stanach Zjednoczonych, Maroku, Izraelu i Dubaju skorzystało 681,2 tysiąca osób. To o 9 procent mniej niż w rekordowym maju 2019 roku i o 778 procent więcej niż w pandemicznym maju roku minionego.

Pomimo trwającej już od trzech miesięcy wojny na Ukrainie coraz więcej turystów zagranicznych przylatuje do Krakowa, co jest bardzo dobrym prognostykiem przed sezonem wakacyjnym. Chcąc zachęcić do szerszego korzystania z połączeń lotniczych, od początku maja rozpoczęła się kampania promocyjna "Leć na wakacje Prosto # z Krakowa".

Na początku tego roku prezes lotniska Radosław Włoszek z dużą dozą optymizmu wspominał o tym, że spodziewa się szybkiego odbudowania ruchu lotniczego i ponad 5,4 milionów pasażerów, którzy zostaną obsłużeni. Po pięciu miesiącach realizacja tych zapowiedzi wydaje się być w pełni realna.

Podkrakowskie lotnisko jest największym regionalnym portem lotniczym w Polsce. W 2021 roku odprawiono tu 3,07 miliona pasażerów, a w rekordowym przed pandemicznym 2019 roku było to ponad 8,41 miliona pasażerów.

