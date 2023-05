Ruch na Lotnisku Balice po raz pierwszy przebił wyniki sprzed pandemii

W kwietniu 2023 roku z usług Lotniska Kraków-Balice skorzystało ponad 774 tysiące pasażerów. To wynik lepszy niż analogicznym okresie roku minionego o 31 procent. Jednak najważniejsze jest to, że pierwszy raz udało się przekroczyć wskaźniki z okresu sprzed pandemii Covid-19.

Kwiecień 2023 roku był kolejnym miesiącem, kiedy odnotowano znaczny wzrost liczby odprawionych pasażerów na Lotnisku Kraków-Balice. Z jego usług skorzystało 774,6 tysiąca osób, co oznacza wzrost o około 30 procent w stosunku do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. Co jest jednak ważniejsze, pierwszy raz udało się przekroczyć wskaźniki z okresu sprzed pandemii Covid-19. W kwietniu 2019 roku odprawiono o 15 procent mniej pasażerów.

Na tak dobry wynik dodatkowo wpłynęła intensyfikacja ruchu związana ze świętami wielkanocnymi oraz początkiem długiego weekendu majowego.

W pierwszym kwartale 2023 roku z usług Lotniska Balice skorzystało 1,88 miliona osób, co wskazuje, że możliwe jest pokonanie w całym roku bariery 8 milionów pasażerów, w 2022 rok to było 7,4 miliona.

Z Lotniska Kraków-Balice w letnim rozkładzie realizowanych jest 145 połączeń do 107 miast w 33 krajach. W ostatnim okresie zainaugurowano nowe połączenia do Stambułu i Antalyi, niebawem samoloty LOT-u uruchomią loty na trasie z Krakowa do Bydgoszczy.

