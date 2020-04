Ruch w Katowice Airport może zmaleć o ponad połowę

Pandemia koronawirusa i spowodowany przez nią zakaz lotów mają bezprecedensowy wpływ na funkcjonowanie światowej branży lotniczej, w tym Katowice Airport. Lotnictwo komunikacyjne mierzy się z największym kryzysem w swojej historii. Obecna bardzo trudna sytuacja ma bezpośredni wpływ na statystyki ruchu pasażerskiego pyrzowickiego lotniska.

Pierwszy kwartał bieżącego roku Pyrzowic zamknęły z wynikiem 4 865 ton obsłużonych ładunków, to jest o 47 ton mniej (-1 proc.) w porównaniu z tym samym okresem ub.r.- Od 2007 roku realizujemy duży program rozwoju infrastruktury Katowice Airport. W jego ramach strategicznie postawiliśmy na dywersyfikację - podkreśla Tomasik. - Dlatego od ponad 14 lat inwestujemy nie tylko w infrastrukturę do obsługi ruchu pasażerskiego, ale także cargo, czy też służącą do serwisu statków powietrznych. Dzięki temu funkcjonowanie Pyrzowic opiera się na kilku filarach, co jest istotne nie tylko w normalnych czasach, ale daje nam przewagi w trakcie kryzysu – dodaje Tomasik.I wskazuje, że zakaz lotów nie obejmuje rejsów cargo oraz np. rejsów związanych z przebazowaniami na przeglądy techniczne.- Dzięki temu, w czasie pandemii koronawirusa, ruch lotniczy w Pyrzowicach nie wygasł całkowicie i każdego dnia notujemy kilkanaście operacji startów i lądowań dużych statków powietrznych. Port funkcjonuje zarówno w obrębie terminalu towarowego, jak i bazy do obsługi technicznej samolotów. - dodaje Artur Tomasik.W Katowice Airport, w pierwszym kwartale 2020 roku, wzrosła całkowita liczba startów i lądowań. Odbyło się ich 7 065, to jest o 192 więcej (+2,8 proc.) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.Zobacz także: Śląskie: Ograniczenia w dostępie do terminali lotniska Katowice