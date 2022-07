Ruch w porcie lotniczym Katowice-Pyrzowice sięga 80 proc. ruchu sprzed pandemii

1,63 mln pasażerów odprawił w pierwszym półroczu br. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. To 80 proc. ruchu sprzed pandemii, przekraczającego wówczas, w pierwszym półroczu 2019, 2 mln osób. Prognoza na cały 2022 rok zakłada obsłużenie 4,5 mln podróżnych - podało we wtorek lotnisko.

W 2019 roku z siatki połączeń lotniska w Pyrzowicach skorzystało rekordowe 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym.

W 2020 roku ruch spadł do 1,44 mln podróżnych, a w 2021 roku 2,32 mln.

W czerwcu tego roku ruch pasażerski w Pyrzowicach odbudował się do poziomu 94 proc. w porównaniu z rekordowym szóstym miesiącem 2019 roku.

Pandemia koronawirusa, która wywoła największy kryzys w historii branży lotniczej, zahamowała prognozowany wzrost przewozów pasażerskich. W 2020 roku z siatki połączeń pyrzowickiego lotniska skorzystało 1,44 mln podróżnych, a w 2021 roku 2,32 mln. W 2022 ruch stopniowo odbudowuje się niemal do poziomu sprzed pandemii.

Niepewny początek roku

"Początek roku stał pod dużym znakiem niepewności w branży lotniczej, dlatego w pierwszym kwartale br. ruch odbudowywał się wolniej. Wraz z nadejściem wiosny proces przyspieszył. W konsekwencji pierwsze półrocze zakończyliśmy wynikiem ponad 1,63 mln obsłużonych podróżnych - to 80 proc. ruchu w porównaniu z tym samym okresem sprzed trzech lat, kiedy to odnotowaliśmy nieco ponad 2 mln pasażerów" - skomentował we wtorek prezes zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL) Artur Tomasik.

W samym czerwcu z siatki połączeń regularnych i czarterowych dostępnych z Katowice Airport skorzystało ponad 549,5 tys. pasażerów, czyli przeszło 323 tys. więcej (wzrost o 142,7 proc.) w porównaniu do czerwca 2021 roku.

Czerwiec blisko rekordu

"W czerwcu ruch pasażerski w Pyrzowicach odbudował się do poziomu 94 proc. w porównaniu z rekordowym szóstym miesiącem 2019 roku, kiedy to z siatki połączeń lotniska skorzystało 583 tys. podróżnych. Spodziewamy się bardzo dobrego szczytu sezonu wakacyjnego; z pewnością zbliżymy się do wyników z rekordowych dwóch wakacyjnych miesięcy ostatniego roku przed pandemią" - ocenił prezes.

Od stycznia do końca czerwca br. w Katowice Airport miało miejsce ponad 17,6 tys. startów i lądowań samolotów - ponad dwa razy więcej niż w pierwszym półroczu zeszłego roku.

Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach cargo.

