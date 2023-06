Rumunia otwiera nowoczesny port. Pierwsze takie lotnisko w regionie

Zakończono budowę międzynarodowego lotniska Brasov-Ghimbav w centralnej Rumunii. Inwestycja kosztowała 17 milionów euro.

Na lotnisku Brasov-Ghimbav 15 czerwca odbędzie się inauguracyjny lot linii Tarom z Bukaresztu. Wiemy, że jako pierwsza zamelduje się tam linia Dan Air, która latać będzie do Brukseli, Londynu i Barcelony. Co więcej, w wakacje z rumuńskiego lotniska zacznie latać Wizz Air do Londynu-Luton i Dortmundu.

Co wyróżnia nowe letnisko? Wirtualna wieża kontroli lotów.

Technologię opracowała fiema Saab Digital Air Traffic Solutions. Bazuje na zainstalowaniu na lotnisku kompleksowemu systemu kamer i mikrofonów. Obraz z kamer będzie przesyłany do centrum kontroli lotów, w którym kontrolerzy obserwują ruch lotniczy na specjalnie przygotowanych monitorach.

Co ciekawe, ruch lotniczy z Braszowa obsługiwany będzie z oddalonego lotniska w Aradzie. Odległość wynosi 450 km.

