Rusza przebudowa stacji Warszawa Zachodnia za prawie 2 mld zł

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z Budimeksem na modernizację stacji Warszawa Zachodnia. Inwestycja za ponad 1,9 mld zł netto będzie gotowa do 2023 r. Termin rozpoczęcia prac wyznaczono na jutro.

Na stacji Warszawa Zachodnia nowy układ torowy umożliwi przejazd pociągów z linii obwodowej na linię radomską i stworzenie bezpośrednich połączeń Piaseczno - Legionowo i Legionowo - Lotnisko Chopina. Kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna.Projekt przygotowali architekci z pracowni DWAA Architekci.- Przebudowa Warszawy Zachodniej to jedna z najbardziej ambitnych koncepcji infrastrukturalnych ostatnich lat - mówi Dariusz Blocher, prezes i dyrektor generalny Budimeksu. - To co nas wyróżnia i pozwala prowadzić tak duże projekty to fakt, że posiadamy własny sprzęt do realizacji robót kolejowych i wyspecjalizowaną kadrę inżynierów. Mamy także doświadczenie w realizacji tego typu zadań - w ubiegłym roku wygraliśmy przetarg i rozpoczęliśmy modernizację stacji Port Gdynia o wartości 1,8 mld zł brutto. Gigantyczna inwestycja ma doprowadzić do zwiększenia liczby obsługiwanych pociągów, a także ograniczyć czas trwania obsługi ładunków. Kończymy także modernizację linii Warszawa - Lublin między Otwockiem a Nałęczowem - dodaje Dariusz Blocher.W ramach umowy z Tramwajami Warszawskimi w trakcie modernizacji stacji Warszawa Zachodnia powstanie także podziemny przystanek. Budimex jest odpowiedzialny za najbardziej skomplikowany odcinek z całej trasy, który znajduje się bezpośrednio pod peronami kolejowymi. Trasa tramwajowa do Wilanowa będzie rozpoczynać się od 500-metrowego tunelu pod Al. Jerozolimskimi i parkiem Zachodnim.Czytaj więcej: Będzie podziemny przystanek tramwajowy i tunel pod Dworcem Zachodnim



Podczas przebudowy stacji, która ma się rozpocząć już jutro, 8 lipca, utrzymany będzie ruch pociągów i obsługa pasażerów. W pierwszej kolejności przewidziano budowę przejścia podziemnego od strony linii obwodowej czyli peronu nr 8. Przygotowane zostanie m.in. lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym oraz nowy peron od strony ul. Tunelowej. Wykonawca przystąpi do budowy kładki po wschodniej stronie stacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zapewniony będzie dostęp do peronów podczas przebudowy dotychczasowego przejścia podziemnego. Zasadnicze prace torowe rozpoczną się od ul. Tunelowej i będą realizowane w kierunku Al. Jerozolimskich. Planowane zakończenie inwestycji w II połowie 2023 r.Prace na stacji realizowane są w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 5.1-13 pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia", który ubiega się o dofinansowanie ze środków POIiŚ do 85 proc. wydatków kwalifikowanych oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”.