Ruszają testy pierwszego w Azji wodorowego pociągu

Największa japońska firma kolejowa rozpocznie w przyszłym miesiącu testy pierwszego w kraju pociągu napędzanego wodorem. To element działań w kierunku dotarcia do celu, jakim jest osiągnięcie przez Japonię neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

