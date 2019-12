Ruszył remont torów w portach w Szczecinie i Świnoujściu

Ruszyły prace przy modernizacji infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu - poinformowały służby prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych. Dzięki nim przewóz ładunków będzie krótszy, a po torach przejedzie więcej pociągów.

W portach w Szczecinie i Świnoujściu, aby nie ograniczać ruchu pociągów i przeładunku na statki prace prowadzone są etapami - wynika z przesłanych w poniedziałek informacji PKP PLK. Przed budową nowych torów konieczny jest demontaż starej infrastruktury.

Na stacji Szczecin Port Centralny pracuje specjalistyczny pociąg, który usuwa starą sieć trakcyjną. Wykonawca uzupełnia także materiały niezbędne do wykonania kolejnych etapów inwestycji. Na stacji Świnoujście zabierane są stare szyny i podkłady, by w ich miejsce można było ułożyć nowe tory.

W ramach modernizacji na stacji Szczecin Port ułożonych zostanie nieco ponad 60 kilometrów torów. Przebudowanych zostanie 12 przejazdów kolejowo-drogowych. 177 rozjazdów będzie wyposażonych w elektryczne ogrzewanie, które zapewni bezawaryjne działanie urządzeń podczas niskich temperatur.

Z kolei na stacji Świnoujście zostanie ułożonych 34 kilometrów torów. Zmodernizowanych zostanie tam 10 przejazdów kolejowo-drogowych. Wymiana ponad stu rozjazdów ma zapewnić sprawniejszą obsługę składów towarowych. Pojawią się również nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które zwiększą bezpieczeństwo przewozów. Po modernizacji do Świnoujście będą mogły przyjeżdżać dłuższe i cięższe pociągi, co przyczyni się do rozwoju tamtejszego portu morskiego.

Zakończenie prac w portach w Szczecinie i Świnoujściu planowane jest w drugim kwartale 2022 r.

Inwestycja warta prawie 1,5 mld zł netto jest dofinansowana środkami z unijnego instrumentu finansowego CEF "Łącząc Europę".